معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: هزار و ۵۵۱ حامی از مجموعه نیرو‌های نظامی و انتظامی خراسان در طرح اکرام ایتام و محسنین، حمایت از ۶ هزار و ۸۷۲ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، گفت: حمایت از ایتام و فرزندان محسنین در طرح اکرام ایتام تنها به کمک‌های مالی محدود نمی‌شود؛ بلکه حامی با پذیرش مسئولیت حمایت از یک فرزند، بخشی از دغدغه‌های زندگی او را بر عهده می‌گیرد و می‌تواند در مسیر رشد، تحصیل و ساختن آینده‌ای روشن برای او نقش‌آفرین باشد.

زاهدی‌اصل با اشاره به جمعیت فرزندان زیرپوشش طرح اکرام ایتام در استان افزود: ۱۰ هزار و ۷۴۳ فرزند یتیم و محسنین زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند که هم اکنون ۴۳ هزار و ۵۲۴ حامی در طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت می‌کنند.

به گفته وی کمک‌ها و حمایت‌های حامیان به‌صورت مستقیم به فرزندان معنوی آنان اختصاص می‌یابد و این همراهی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیاز‌های معیشتی، تحصیلی و رشد و توانمندسازی این فرزندان داشته باشد.

زاهدی‌اصل از مردم نیکوکار استان برای پیوستن به جمع حامیان دعوت کرد و گفت: هموطنان می‌توانند برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین، عدد ۱ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ ارسال کنند، از طریق تارنمای ekram.emdad.ir اقدام کنند یا با مراجعه به ادارات کمیته امداد در سراسر استان، حمایت از یک فرزند معنوی را بر عهده بگیرند.