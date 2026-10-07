همزمان با هفته فراجا، برنامه‌های مختلفی با محوریت تکریم خانواده‌های معظم شهدا و تجلیل از نیروهای انتظامی و مرزبانی در نقاط مختلف استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با هفته فراجا، برنامه‌های مختلفی با محوریت تکریم خانواده‌های معظم شهدا و تجلیل از نیروهای انتظامی و مرزبانی در نقاط مختلف استان اردبیل برگزار شد.

سردار تقوی فرمانده انتظامی استنان از کاهش تجلیل از نیرو‌های انتظامی و مرزبانی به مناسبت هفته فراجا از کاهش ۸ درصدی تصادفات منجر به فوت در استان خبر داد.