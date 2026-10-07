در راستای پاسداشت فرهنگ بومی و تکریم چهره‌های ماندگار ، آیین «شب فرهنگی» در روستای تاریخی بیابانک شهرستان سرخه برگزار و از کتاب «بیابانک؛ بومِ سرزمین خشت و آفتاب» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ کتاب «بیابانک؛ بومِ سرزمین خشت و آفتاب» به نویسندگی علیرضا شاه‌حسینی درباره روستای بیابانک است و میراث ناملموس آیین‌ها، گویش، روایت‌های تاریخی و شیوه‌های زندگی نسل‌های گذشته و در پیوند با گردشگری فرهنگی است .

ایمان نظام‌زاده، دستیار ویژه رئیس بنیاد ایران‌شناسی در این مراسم با اشاره به فعالیت ۲۳ شعبه بنیاد ایران‌شناسی در سراسر کشور از جمله استان سمنان، گفت: رسالت اصلی این شعب، گردآوری جامع آداب، رسوم، تاریخ و فرهنگ بومی هر منطقه است که این اطلاعات پس از تدوین، در قالب دانشنامه‌های استانی و ملی در اختیار مردم و پژوهشگران قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر لزوم شبکه‌سازی منسجم در تولید محتوای فرهنگی افزود: «ایجاد شبکه‌ای یکپارچه که از سطح تک‌تک شهرستان‌ها و روستا‌ها داده‌های محلی را ثبت و ضبط کند، زمینه‌ساز تدوین دانشنامه‌ای جامع و کاربردی برای سراسر کشور خواهد بود.»

به گفته علیرضا شاه حسینی رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه استان سمنان، سلسله برنامه‌های «شب فرهنگی» با هدف تقویت هویت بومی و تجلیل از نخبگان و مفاخر محلی در مناطقی که آثار مکتوب درباره آنها به چاپ رسیده، تداوم خواهد داشت.