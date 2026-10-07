شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامی‌داشت یاد و نام همه شهدای مظلوم غزه و فلسطین، مجاهدان طوفان‌الاقصی و شهدای جبهه مقاومت و با تأکید بر ضرورت صیانت از این حماسه بزرگ، از مردم بصیر، مؤمن و آزاده ایران اسلامی دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیانیه تحلیلی - تبیینی به مناسبت سومین سالگرد عملیات تاریخی طوفان‌الاقصی منتشر کرد که متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سه سال از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و عملیات برق آسا، شجاعانه، تاریخی و راهبردی «طوفان‌الاقصی» می‌گذرد؛ عملیاتی که در پانزدهم مهرماه ۱۴۰۲، در متن معادلات پیچیده امنیتی و ژئوپلیتیکی غرب آسیا، نظم تحمیلی به ظاهر تثبیت‌شده‌ای را که رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و حامیان غربی آن طی دهه‌ها برای منطقه طراحی و بازتولید کرده بودند، با چالشی بنیادین مواجه ساخت و تصویر ادعایی اسراییل را مخدوش کرد و نشان داد آنچه به‌عنوان برتری مطلق اطلاعاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی و برخورداری آن از حاشیه امن راهبردی در منظومه قدرت غرب معرفی می‌شد، بیش از آنکه بر برتری پایدار و تغییرناپذیر استوار باشد، بر سازوکار‌های رسانه‌ای، حمایت همه‌جانبه آمریکا و غرب، عملیات روانی و ساختن تصویر جعلی قدرت شکست‌ناپذیر بنا شده است. عملیات ظفرمند طوفان‌الاقصی این تصویر را در برابر واقعیت میدان قرار داد و با فروپاشی انگاره «امنیت مطلق» و «آسیب‌ناپذیری» رژیم صهیونیستی، نشان داد که حتی پیچیده‌ترین ساختار‌های امنیتی نیز در برابر اراده مقاومت و ابتکار عمل نیرو‌های برخوردار از ایمان، سازمان‌یافتگی، شناخت میدان و اتکای به ظرفیت‌های بومی، مصونیت دائمی ندارند. اهمیت تاریخی این رخداد در همین نقطه متمرکز است که مسئله فلسطین را که طی سال‌های پیش از آن، تحت فشار پروژه‌های عادی‌سازی، ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و تلاش برای حاشیه‌راندن آرمان فلسطین قرار گرفته بود، مجدداً به متن تحولات منطقه و محاسبات افکار عمومی جهان بازگرداند و نشان داد مسئله فلسطین، برخلاف تصور طراحان غربی نظم جدید منطقه‌ای، مسئله‌ای قابل حذف از حافظه تاریخی ملت‌ها و معادلات سیاسی جهان نیست. از همین رو طوفان‌الاقصی را باید رخنه‌ای راهبردی در معماری امنیتی رژیم صهیونیستی و نقطه آغاز مرحله‌ای جدید در منازعه تاریخی فلسطین و مقاومت دانست.

بازآرایی هندسه قدرت منطقه‌ای و جهانی و ارتقای جایگاه جبهه مقاومت:

مهم‌ترین پیامد راهبردی طوفان‌الاقصی را باید تغییر در ادراک قدرت و بازآرایی هندسه امنیتی منطقه و مقاومت دانست که در ادبیات امنیتی و رسانه‌ای نظام سلطه سال‌ها به‌عنوان مجموعه‌ای از بازیگران پراکنده و عمدتاً دفاعی تصویر می‌شد که در پرتو تحولات پس از طوفان‌الاقصی، ظرفیت‌های خود را در عرصه نبرد نامتقارن، عملیات چندلایه، ابتکار میدانی، تاب‌آوری اجتماعی و ایجاد هزینه‌های مستمر برای دشمن آشکارتر ساخت و جبهه مقاومت را وارد مرحله‌ای از هم‌افزایی راهبردی کرد که ابعاد آن از میدان نظامی فراتر رفته و حوزه‌های اطلاعاتی، امنیتی، رسانه‌ای، اقتصادی، لجستیکی و دیپلماتیک را دربرمی‌گیرد؛ به تعبیر دقیق‌تر، معادله جدید در منطقه توان تولید اراده، حفظ انسجام، استمرار مقاومت، مدیریت هزینه‌ها، بازتولید ظرفیت‌های انسانی و عملیاتی و اثرگذاری بر ادراک عمومی نیز به عناصر تعیین‌کننده قدرت تبدیل شده‌اند.

در این منظومه، ساحات مقاومت به‌تدریج از سطح هماهنگی‌های موردی عبور کرده و به سمت شکل‌گیری ظرفیت منطقه‌ای با قابلیت هم‌افزایی در میدان‌های متعدد حرکت کرده است که هرگونه محاسبه دشمن را با این واقعیت مواجه می‌سازد که رویارویی با جغرافیای محدود، الزاماً به درگیری محدود منتهی نخواهد شد و هر اقدام در یک نقطه می‌تواند در شبکه‌ای وسیع‌تر از میدان‌های مقاومت بازتاب پیدا کند، در همین چارچوب، ارتقای توانمندی‌های نظامی و اطلاعاتی مقاومت، توسعه ظرفیت‌های پهپادی و موشکی، تجربه‌اندوزی میدانی، افزایش توان خوداتکایی و تقویت شبکه‌های ارتباطی و لجستیکی، بخشی از فرآیندی است که موازنه قدرت در منطقه را از الگوی یک‌جانبه مبتنی بر برتری تکنولوژیک و حمایت خارجی، به سمت معادله‌ای پیچیده‌تر و چندلایه سوق داده است.

در سطح بین‌المللی نیز طوفان‌الاقصی و تحولات پس از آن، شکاف میان ادعا‌های نظام سلطه درباره حقوق بشر و واقعیت رفتار آن در قبال مردم فلسطین و غزه را بیش از گذشته آشکار ساخت و مسئله فلسطین را به یکی از کانون‌های اصلی افکار عمومی جهانی تبدیل کرد. گسترده‌تر شدن اعتراضات مردمی علیه جنایات رژیم صهیونیستی، افزایش انتقاد‌ها نسبت به حمایت بی‌قیدوشرط دولت‌های غربی از این رژیم و فرسایش تصویر بین‌المللی رژیم صهیونیستی، مؤید آن است که میدان نبرد در حوزه مشروعیت، روایت، افکار عمومی و دیپلماسی عمومی نیز صورت‌بندی جدیدی پیدا کرده است.

امتداد مقاومت و افق پیروزی جبهه حق:

سه سال پس از طوفان‌الاقصی، مسئله اساسی برای جبهه مقاومت، نحوه تبدیل دستاورد‌های میدان به ظرفیت پایدار راهبردی و تاریخی است. تجربه این سال‌ها نشان داده است که مقاومت زمانی می‌تواند مسیر خود را با اقتدار ادامه دهد که میان توان نظامی، انسجام سیاسی و اجتماعی، قدرت روایت‌سازی، دیپلماسی عمومی، ظرفیت‌های رسانه‌ای، سازمان‌یافتگی مردمی و عمق راهبردی آن پیوند برقرار شود و سرمایه‌ای که در میدان نبرد با ایثار مجاهدان و خون شهیدان تولید شده، در فرآیند‌های مستمر اجتماعی و تمدنی بازتولید گردد. از این منظر، شهادت فرماندهان و مجاهدان مقاومت و به‌ویژه شهدای مظلوم غزه، تبدیل یک نسل از مجاهدان به سرمایه‌ای برای تداوم حرکت تاریخی مقاومت و تربیت نسل‌های جدیدی است که بتوانند پرچم مبارزه با اشغال، سلطه و استکبار را در شرایط جدید بر دوش گیرند.

در منطق قرآن کریم، پیروزی جبهه حق تابع محاسبات ظاهری قدرت نیست و تاریخ در نقطه‌ای متوقف نمی‌شود که دشمن با برخورداری از امکانات مادی، خود را صاحب آینده بداند. سنت الهی بر این قرار گرفته است که ایمان، صبر، استقامت، وحدت و مجاهدت، عناصر سازنده قدرت تاریخی مؤمنان باشند و شکست‌های مقطعی، مجوز عدول از آرمان و تسلیم در برابر اراده دشمن قرار نگیرند.

از این منظر، سومین سالگرد طوفان‌الاقصی، یادآور لحظه‌ای است که اراده مقاومت توانست بخشی از هندسه تحمیلی قدرت را به چالش بکشد و مسئله فلسطین را با قدرت به متن تاریخ بازگرداند، و امروز وظیفه امت اسلامی و همه وجدان‌های بیدار، صیانت از این سرمایه تاریخی، مقابله با پروژه تحریف و فراموشی، زنده نگه داشتن یاد شهیدان، حمایت از ملت مظلوم فلسطین و تقویت جبهه‌ای است که بر پایه ایمان، مقاومت، استقلال و نفی سلطه شکل گرفته است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامی‌داشت یاد و نام همه شهدای مظلوم غزه و فلسطین، مجاهدان طوفان‌الاقصی و شهدای جبهه مقاومت و با تأکید بر ضرورت صیانت از این حماسه بزرگ، از مردم بصیر، مؤمن و آزاده ایران اسلامی دعوت می‌کند امشب، همزمان با سومین سالگرد عملیات تاریخی طوفان‌الاقصی، در اجتماعات شبانه سراسری با حضور پرشور و آگاهانه خود، پرچم فلسطین و نماد‌های مقاومت و غزه را در کنار پرچم پرافتخار ایران اسلامی به اهتزاز درآورند و با گرامی‌داشت یاد شهدای حماس، شهدای غزه و همه شهدای جبهه مقاومت، بار دیگر اراده ملت ایران را در حمایت از آرمان آزادی قدس شریف، مظلومیت مردم فلسطین، ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و پشتیبانی از جبهه مقاومت به نمایش بگذارند.