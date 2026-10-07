رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان بر استفاده از ظرفیت مصلحین، بزرگان، معتمدان، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران در توسعه صلح و سازش و مدیریت اختلاف‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست تخصصی بررسی نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در مدیریت اختلافات و توسعه صلح و سازش با حضور رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان، در معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت مشاوران و مددکاران اجتماعی برای هدایت اختلافات به مسیر گفت‌وگو، مشاوره و سازش مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت همکاری میان مجموعه‌های انتظامی و قضایی، مشاوران، مددکاران اجتماعی و شورای حل اختلاف تأکید شد.

حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت‌بهبهانی با اشاره به اهمیت مداخله مؤثر و به‌موقع در اختلافات، اظهار کرد: بسیاری از اختلافات با فراهم شدن زمینه گفت‌وگو و شنیده شدن دیدگاه‌های طرفین، قابلیت حل‌وفصل از مسیر صلح و سازش را دارند و مشاوران و مددکاران اجتماعی می‌توانند در کاهش تنش و ایجاد زمینه توافق نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: مشاوران و مددکاران اجتماعی به دلیل ارتباط مستقیم با افراد و خانواده‌ها و شناخت زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات، ظرفیت مناسبی برای مدیریت تعارض، تقویت گفت‌وگو و پیشگیری از تشدید اختلافات دارند.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان همچنین بر استفاده از ظرفیت مصلحین، بزرگان، معتمدان، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران تأکید کرد و گفت: افراد مورد اعتماد جامعه در بسیاری از مناطق استان از ظرفیت اجتماعی بالایی برخوردارند و می‌توان با شناسایی، آموزش و ساماندهی این ظرفیت، از توان آنان در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش بهره گرفت.

وی آموزش مصلحین و میانجی‌گران را ضروری دانست و تصریح کرد: افرادی که در فرآیند حل اختلاف ورود می‌کنند باید با اصول گفت‌وگو، مدیریت تعارض، مهارت‌های ارتباطی، حفظ حقوق طرفین و حدود قانونی مداخله آشنا باشند. از این رو آموزش متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی هر منطقه می‌تواند اثربخشی این اقدامات را افزایش دهد.

حجت الاسلام امانت‌بهبهانی با اشاره به مأموریت شورای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش، بر ضرورت تعامل مستمر با مجموعه‌هایی که ارتباط مستقیم با مردم دارند تأکید کرد و گفت: همکاری میان شورای حل اختلاف، فرماندهی انتظامی، مشاوران و مددکاران اجتماعی می‌تواند اختلافات قابل سازش را پیش از تشدید، به مسیر گفت‌وگو و توافق هدایت کند.

در ادامه این نشست، راهکارهای تقویت ارتباط میان مشاوران، مددکاران اجتماعی و شورای حل اختلاف، شناسایی ظرفیت‌های محلی، توسعه آموزش مصلحین و صلح‌یاران و استمرار نشست‌های تخصصی مشترک بررسی و بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اجتماعی در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش تأکید شد.