رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانش، اخلاق و مسئولیت اجتماعی گفت: علم و دانایی زمانی ارزشمند است که در خدمت حل مسائل مردم، گره‌گشایی از مشکلات جامعه و حمایت از انسان‌های نیازمند و دردمند قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،مسعود پزشکیان صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در دهمین همایش ملی سلامت معنوی اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب و همه شهدای راه اعتقاد و باور‌های الهی، اظهار داشت: موضوعاتی که امروز درباره سلامت معنوی و مسئولیت انسان در قبال جامعه مطرح می‌شود، از دغدغه‌های جدی ما نیز به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور با اشاره به مفاهیم مطرح‌شده در سوره مبارکه «انسان»، بر اهمیت مسئولیت‌پذیری انسان در برابر خداوند و جامعه تأکید کرد و افزود: در آموزه‌های اسلامی، انسان مؤمن کسی است که علاوه بر پایبندی به اعتقادات، در عمل نیز نسبت به نیازمندان، یتیمان، محرومان و گرفتاران احساس مسئولیت کند و برای رفع مشکلات آنان گام بردارد.

پزشکیان ادامه داد: در فرهنگ اسلامی، خدمت به انسان‌ها صرفاً با هدف کسب پاداش و اجر مادی یا معنوی تعریف نشده، بلکه انسان مؤمن همواره باید این دغدغه را داشته باشد که در برابر مسئولیت‌های خود نزد خداوند چگونه پاسخگو خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از آموزه‌های دینی، انسان را به مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران فرا می‌خوانند، گفت: دعا‌ها و نیایش‌های اسلامی نیز مملو از مضامینی است که انسان را به یاری فقیر، گرفتاری‌زدایی، حمایت از مظلوم و دستگیری از کسانی که پناه و یاوری ندارند، دعوت می‌کند. این آموزه‌ها باید از سطح گفتار و عبادت فراتر رفته و به رفتار اجتماعی و عملکرد روزمره ما تبدیل شوند.

پزشکیان با اشاره به رابطه مستقیم برخی آسیب‌های اجتماعی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد تصریح کرد: در حوزه سلامت نیز مشاهده می‌کنیم که فقر، محرومیت، بی‌سوادی، حاشیه‌نشینی و فقدان دسترسی عادلانه به امکانات، بر سلامت انسان‌ها تأثیر مستقیم دارد و بخش قابل توجهی از مشکلات و نابرابری‌های سلامت، ریشه در عوامل اجتماعی دارد.

رئیس جمهور با تأکید بر مفهوم «فطرت الهی» در آموزه‌های اسلامی اظهار داشت: انسان‌ها فارغ از تفاوت‌های قومی، جغرافیایی و فرهنگی، در فطرت خود گرایش به عدالت، مهربانی، یاری مظلوم و حمایت از انسان گرفتار دارند. هنگامی که فردی دست نیازمندی را می‌گیرد یا برای حل مشکل انسانی دیگر تلاش می‌کند، احساس رضایت و ارزشمندی می‌کند؛ چرا که این رفتار با فطرت انسانی و الهی او سازگار است.

پزشکیان افزود: وظیفه ما در پزشکی و سایر حوزه‌های علمی این است که این فطرت انسانی و الهی را در وجود خود و در فرآیند آموزش و تربیت نسل آینده بیدار و تقویت کنیم. آموزش نباید صرفاً انتقال مجموعه‌ای از نظریه‌ها و محفوظات باشد، بلکه باید انسان‌هایی تربیت کند که دانش و مهارت خود را در مسیر خدمت به جامعه و حل مشکلات مردم به کار گیرند.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت بازسازی سرمایه اجتماعی در جامعه گفت: اگر باور‌های اخلاقی و انسانی در رفتار و عملکرد ما عملیاتی شود و به جای سرزنش دیگران و پرداختن به نقد و ملامت، بر حل مسائل مردم تمرکز کنیم، بسیاری از مشکلات اجتماعی و آسیب‌هایی که امروز با آنها مواجه هستیم، قابل مدیریت و کاهش خواهد بود.

پزشکیان ادامه داد: باید به جای آنکه برای دیگران مانع ایجاد کنیم، پرونده بسازیم یا آنان را از دایره حمایت اجتماعی خارج کنیم، به پناهگاه و تکیه‌گاهی برای کسانی تبدیل شویم که پناهی ندارند؛ فریادرس کسانی باشیم که صدایشان شنیده نمی‌شود و یاور کسانی باشیم که از حمایت و همراهی محروم هستند.

رئیس جمهور تأکید کرد: جامعه زمانی می‌تواند به سمت سلامت معنوی و اجتماعی حرکت کند که علم، ایمان، اخلاق و مسئولیت‌پذیری در کنار یکدیگر قرار گیرند. دانش و تخصص به خودی خود کافی نیست؛ مهم این است که این دانش در چه مسیری و برای حل چه مسئله‌ای به کار گرفته می‌شود.

پزشکیان با بیان اینکه خداوند علم، توانایی و مهارت را به انسان سپرده تا از آن برای خدمت استفاده کند، گفت: اگر هر فردی بتواند متناسب با توانایی و مسئولیتی که بر عهده دارد، گرهی از مشکلات انسان‌ها باز کند، می‌توانیم الگویی از حکمرانی مبتنی بر اخلاق، خدمت و مسئولیت اجتماعی ایجاد کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به معیار‌های مطرح‌شده در آموزه‌های قرآنی برای تشخیص حق از باطل اظهار داشت: در ارزیابی افراد و جریان‌ها نباید صرفاً به ادعاها، شعار‌ها و سخنان آنان توجه کنیم؛ بلکه باید عملکرد و رفتار آنها را معیار قرار دهیم.

صداقت، خدمتگزاری، عدالت‌خواهی، حق‌طلبی، پرهیز از ریا و تلاش برای حل مشکلات مردم، شاخص‌هایی هستند که باید در عمل مشاهده شوند.

پزشکیان افزود: نمی‌توان صرفاً با ادعا، تبلیغات، رسانه یا استفاده از ادبیات دینی، خود را متصف به ارزش‌های اسلامی دانست. معیار اصلی، رفتار انسان و نحوه مواجهه او با مردم است. اگر فردی دروغ می‌گوید، تهمت می‌زند، به حقوق دیگران بی‌تفاوت است و برای حل مشکلات مردم اقدامی نمی‌کند، صرف ادعای دینداری نمی‌تواند بیانگر حقیقت رفتار او باشد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر سنگینی مسئولیت مدیران و مسئولان در قبال جامعه گفت: در نهایت، آنچه برای انسان باقی می‌ماند، عملکرد و نحوه مواجهه او با مسئولیت‌هایی است که بر عهده داشته است؛ بنابراین باید همواره تلاش کنیم خدمتگزار واقعی مردم باشیم و به جای نگاه کردن به دیگران و بیگانگان، مسئولیت خود را در قبال مردم و جامعه‌ای که به ما اعتماد کرده است، جدی بگیریم.

پزشکیان با اشاره به وجود برخی قصور‌ها و کاستی‌ها در حوزه‌های مختلف، اظهار داشت: در مسیر خدمت به مردم، همچنان با نارسایی‌ها و مشکلاتی مواجه هستیم و باید با پذیرش مسئولیت، برای اصلاح آنها تلاش کنیم. هدف اصلی باید رفع مشکلات مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنان باشد.

رئیس جمهور در پایان با تأکید بر اینکه آموزه‌های قرآن و ادعیه اسلامی سرشار از مفاهیم مرتبط با خدمت، مسئولیت‌پذیری و دستگیری از انسان‌هاست، خاطرنشان کرد: عبادت و نیایش باید انسان را به موجودی اخلاق‌مدار، مسئول، مهربان و خدمتگزار تبدیل کند. اگر نماز، دعا و عبادت نتواند رفتار ما را اصلاح کند و ما را به سمت خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان سوق دهد، از هدف اصلی این آموزه‌ها فاصله گرفته‌ایم.

پزشکیان تصریح کرد: باید از خداوند بخواهیم فطرت الهی را در وجود ما زنده و فعال نگه دارد و به گونه‌ای عمل کنیم که نتیجه ایمان و عبادت ما در رفتار، اخلاق و خدمت به مردم آشکار شود.