کارشناس هواشناسی ایلام، از ابرناکی آسمان استان و وقوع رگبار‌های پراکنده در برخی نواحی، به‌ویژه نیمه شمالی، برای امروز و فردا خبر داد و گفت: دمای هوا برای فردا ۲ تا ۳ درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار کرد: مطابق بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و آخرین خروجی مدل‌های عددی هواشناسی، برای امروز و فردا آسمان استان ابری خواهد بود و در برخی نواحی، خصوصاً نیمه شمالی، طی ساعاتی وقوع رگبار‌های غالباً پراکنده و نقطه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: حجم بارش‌ها گسترده و چشمگیر نیست، اما احتمال آب‌گرفتگی نقطه‌ای وجود دارد. فعلاً تا یک هفته آینده بارندگی مؤثر و گسترده‌ای انتظار نمی‌رود.

این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دما گفت: دمای هوا برای فردا کاهشی ۲ تا ۳ درجه‌ای خواهد داشت، اما از روز جمعه مجدداً به همین میزان افزایش می‌یابد و در کل تا یک هفته آینده، دمای استان در محدوده معمول پیش‌بینی می‌شود.