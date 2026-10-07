مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت در نوار غزه گفت: با گذشت یک سال از توافق آتش بس در نوار غزه هنوز وضعیت غیرنظامیان بهبود نیافته است، بلکه فاجعه نابودی تدریجی و پاکسازی قومی عمیق‌تر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی الرساله نت؛ اسماعیل الثوابته در مصاحبه اختصاصی با این پایگاه گفت: رژیم اشغالگر اسرائیل از این توافق به عنوان پوششی برای محروم کردن فلسطینیان از حقوق اساسی خود، از جمله بازسازی، آزادی رفت و آمد و دسترسی به درمان پزشکی استفاده کرده است.

وی افزود: رژیم اشغالگر اسرائیل با توجه به محدودیت‌های مداوم بر تردد شهروندان و ورود کمک‌ها و جلوگیری از خروج بیماران و وضعیت‌های انسانی از نوار غزه، این منطقه را به بزرگترین زندان روباز تبدیل کرده که فاقد اساسی‌ترین نیاز‌های زندگی انسانی است.

الثوابیه، وضعیت انسانی در غزه را فاجعه‌بار و کاملاً غم‌انگیز دانست و در عین حال درباره انفجار انسانی نهفته به‌ویژه با نزدیک شدن زمستان هشدار داد.

وی در ادامه افزود: بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار آواره فلسطینی در فضای باز زندگی می‌کنند و از مجموع ۲۷۰ هزار چادر ۱۶۲ هزار آواره در چادر‌های فرسوده و غیر قابل استفاده زندگی می‌کنند.

مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت در نوار غزه اظهار داشت: زیر ساخت‌ها در نوار غزه تقریباً وجود ندارد و این در حالی است که بیش از ۲۵۵ ساختمان مسکونی ترک خورده و در آستانه فرو ریختن وجود دارد که همزمان با فروپاشی مداوم سیستم‌های بهداشتی و خدماتی، خطر وقوع فاجعه را تهدید می‌کنند.

الثوابته خاطرنشان کرد: دفتر اطلاع رسانی طی یک سال پس از توافق آتش‌بس، پنج هزار و ۳۰۴ مورد نقض مستقیم امنیتی و نظامی را ثبت کرده است که به شهادت هزار و ۴۶۰ فلسطینی و زخمی شدن پنج هزار و ۱۱۶ نفر دیگر و همچنین بازداشت ۲۰۲ شهروند منجر شده است.

وی با اشاره به بخش بشر دوستانه در نوار غزه گفت: رژیم اشغالگر اسرائیل محدودیت‌های فلج‌کننده‌ای بر ورود کمک‌ها اعمال کرده است و فقط به هفتاد و چهار هزار و ۲۸۳ دستگاه کامیون اجازه ورود داده که پایبندی به آن کمتر از ۳۵ درصد است. این رژیم همچنین از سفر بیماران و افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه جلوگیری می‌کند بنابراین فقط چهارده هزار و ۱۲ مسافر توانسته‌اند نوار غزه را ترک کنند که پایبندی به آن، ۳۹ درصد است.

مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت در نوار غزه با اشاره به اینکه ادامه بی توجهی بین المللی و سرسختی اسرائیل نسل کشی خاموش را مشروعیت می‌بخشد، گفت: پیامد‌های آن صد‌ها هزار نفر از مردم بی‌گناه، آوارگان و کودکان را به علت گرسنگی، سوءتغذیه، بیماری‌های واگیردار، سرمای شدید و کمبود دارو تحت تأثیر قرار خواهد داد که می‌تواند عملا و رسما نوار غزه را به منطقه‌ای غیرقابل سکونت تبدیل کند.

الثوابیه در عین حال تصریح کرد: توافق آتش‌بس به علت شانه خالی کردن سیستماتیک اسرائیل از تمام تعهدات و مفاد بشردوستانه و غیرنظامی، از محتوای واقعی خود تهی و عملاً باطل شده است.

وی رژیم اشغالگر اسرائیل و جامعه بین الملل و در صدر آن دولت آمریکا را از نظر قانونی و اخلاقی مسئول فروپاشی این توافق دانست.

مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت در نوار غزه همچنین فشار واقعی و الزام آور بین المللی را برای بازگشایی گذرگاه‌ها، تضمین ورود کمک‌ها و آغاز فوری بازسازی نوار غزه خواستار شد.

الثوابته در پایان هشدار داد: ادامه وضعیت فعلی، جان ساکنان غزه را قبل از اینکه فرصت از دست برود، تهدید می‌کند.