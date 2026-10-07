به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مهر شاخص کیفی هوا در شهر‌های آبادان ۱۰۳، هندیجان ۱۳۱، مسجدسلیمان ۱۲۹، شوش ۱۲۵، اهواز ۱۲۴، اندیمشک ۱۲۲، گتوند ۱۱۹ و ملاثانی ۱۰۲ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس و وضع نارنجی است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.