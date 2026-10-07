به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا، مراسمی با هدف تجلیل از تلاشگران عرصه نظم و امنیت و مروجانِ آموزشِ همگانیِ فرهنگِ ترافیک در سالن همایش ستاد فرماندهی انتظامی خراسان‌شمالی با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان انتظامی ، پلیس راهور و فعالان حوزه آموزش همگانی برگزار شد.

سردار محمد غلامی جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی، ضمن گرامیداشت هفته فراجا، بر اهمیت نقش آموزش همگانی در ارتقای فرهنگ ترافیکی و سلامت و ایمنی شهروندان استان و سهولت تردد درون و برون شهری تأکید کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی و کارشناسان حوزه آموزش و قدردانی از این نیرو‌های خدوم، گفت: امنیت پایدار بدون مشارکت مردم و آگاهی‌بخشی عمومی ممکن نیست و مروجان آموزش همگانی نقش کلیدی در این مسیر ایفا می‌کنند.

در ادامه این مراسم، از تعدادی از کارشناسان و فعالان آموزش همگانی که در زمینه ارتقای آموزشِ همگانیِ فرهنگِ ترافیک فعالیت چشمگیری داشته‌اند، با اهدای لوح و جوایزی تقدیر تجلیل به عمل آمد.