در راستای جذب، هدایت و توانمندسازی استعداد‌های برتر دانش آموزان پذیرفته شده در دانشگاه بیرجند، این دانشگاه در قالب طرح دکتر گنجی امکانات ویژه ای را برای دانشجویان با استعداد فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دانشگاه بیرجند در قالب طرح دکتر گنجی، در راستای جذب، هدایت و توانمندسازی استعداد‌های برتر دانش آموزان پذیرفته شده، امکانات ویژه ای را برای این دانشجویان فراهم کرده است.

این طرح شامل رتبه‌های برتر آزمون سراسر کشوری(از یک تا ۵ هزار)، برگزیدگان همایش‌ها، المپیادها و جشنواره‌های دانش آموزی، فارغ التحصیلان مدارس سمپاد، بر اساس معدل نهایی دیپلم و مدرک زبان دوم است و در آن خدماتی از جمله دسترسی به امکانات دانشگاه، راهنمایی و مشاوره تخصصی، مشارکت در طرح های پژوهشی و نوآورانه و حمایت مالی، آموزشی و مشاوره‌ای به این دانشجویان اعطا می شود.

در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، ۶۱ دانشجو با رتبه زیر ۵ هزار دانشگاه بیرجند در طرح دکتر گنجی شناسایی و از این امکانات بهره‌مند شدند.