رئیس اداره دامپزشکی شهرستان لالی استان خوزستان از شناسایی یک واحد عرضه و کشتار غیرمجاز مرغ زنده در بازار این شهرستان و معرفی به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن پاک‌نژاد اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های بهداشتی دامپزشکی، یک واحد متخلف عرضه و کشتار غیرمجاز طیور زنده شناسایی شد که متصدی آن برخلاف ضوابط و مقررات بهداشتی، اقدام به عرضه و کشتار مرغ زنده خارج از چرخه نظارت دامپزشکی می‌نمود.

وی با اشاره به مخاطرات بهداشتی کشتار و عرضه غیرمجاز طیور زنده، بیان داشت: این اقدام به دلیل فراهم کردن زمینه انتشار بیماری‌های قابل انتقال میان انسان و طیور، از جمله آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، تهدیدی برای بهداشت عمومی و سلامت جامعه محسوب می‌شود؛ همچنین می‌تواند سلامت و پایداری صنعت طیور منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان لالی ادامه داد: پس از انجام مستندسازی‌های لازم، پرونده متخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد. وی از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود و خانواده، از خرید مرغ زنده و فرآورده‌های خام دامی عرضه‌شده خارج از چرخه نظارت دامپزشکی خودداری کنند و گوشت مرغ مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و معتبر تهیه کنند.