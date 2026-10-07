جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی سرمایه‌گذاری برگزار و مهم‌ترین مسائل و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی سرمایه‌گذاری برگزار و مهم‌ترین مسائل و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی بررسی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی استان، گفت: هیچ سرمایه‌گذاری نباید به دلیل مشکلات اداری و بروکراسی از ادامه فعالیت بازبماند و تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی از اولویت‌های اصلی استان است.

در این نشست با توجه به دستور استاندار آذربایجان‌غربی، مسائل زیرساختی، روند‌های اداری، تسهیلات بانکی و صدور مجوز‌ها مورد بررسی قرار گرفته و با تأکید بر نقش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به‌عنوان مرجع پیگیری امور سرمایه‌گذاران، مقرر شد کارگروه‌های تخصصی برای رفع موانع و تسریع در حل مشکلات سرمایه‌گذاران تشکیل شود.