علی جعفریان با تأکید بر اینکه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی موضوعی کارشناسی و فنی است، گفت: کارشناسان حوزه سلامت با گرایش‌های مختلف سیاسی، فکری و حرفه‌ای، با روند افزایش دو برابری ظرفیت پزشکی در چهار سال مخالف هستند.

واکنش مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت به فضاسازی درباره ظرفیت پزشکی

واکنش مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت به فضاسازی درباره ظرفیت پزشکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی جعفریان با اشاره به نامه ۷۷ عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی درباره اصلاح مصوبه ظرفیت پزشکی، گفت: این اعضا که حدود نیمی از آنان پزشک نیستند، به اتفاق آرا نامه اصلاح مصوبه ظرفیت را امضا کرده‌اند.

وی افزود: «ظرفیت» تابع امکانات و سرمایه‌گذاری است و محاسبه نیاز نیز به عواملی از جمله مدل ارائه خدمات سلامت، سرانه سلامت و قدرمطلق تولید ناخالص ملی بستگی دارد.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت همچنین درباره طرح موضوع «تعارض منافع» در بحث ظرفیت پزشکی گفت: برخی افراد از عنوان تعارض منافع که من از سال‌ها پیش آن را در کلاس «اخلاق پزشکی» تدریس می‌کنم و طرح مفصلی نیز در این زمینه اجرا کرده‌ام، برای فضاسازی استفاده می‌کنند، بدون آنکه به مفهوم واقعی این موضوع توجه داشته باشند.

جعفریان با دفاع از عملکرد وزارت بهداشت در چهار دهه گذشته، تصریح کرد: این وزارتخانه نه‌تنها در رسیدن به اهداف اولیه تشکیل خود موفق بوده، بلکه یکی از افتخارات اصلی کشور در پیشرفت علمی و ارائه خدمت به مردم محسوب می‌شود و همواره از سوی مسئولان ارشد کشور به‌عنوان یکی از حوزه‌های شاخص مطرح شده است.

وی تأکید کرد: حساسیت هیچ‌کس نسبت به سلامت مردم بیشتر از جامعه پزشکی نیست و آموزش درست دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی، نخستین گام در این مسیر است.

جعفریان ادامه داد: وظیفه وزارت بهداشت، حفظ و ارتقای سطح سواد، نگرش و توانمندی دانشجویان و در پی آن ارتقای سلامت مردم در حد امکانات کشور است و بر این وظیفه اصرار داریم.