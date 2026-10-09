به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس اداره کار تعاون و امور اجتماعی شهرستان دامغان در جلسه اشتغال گفت: این اعتبار بین ادارات صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، کمیته امداد و فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع خواهد شد.

علی اکبر مهرابی افزود: اشتغال امسال شهرستان ۲ هزار و ۵۵ نفر است که تاکنون ۴۶۶ نفر توسط دستگاه‌های ادارات در سامانه رصد ثبت شده است.

وی گفت پارسال تعهد اشتغال شهرستان ۲ هزار و ۲۶۴ نفر بوده است.