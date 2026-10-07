در آستانه آغاز چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مجموعه‌ای از آثار کلاسیک، پویانمایی های پیشگام دهه‌های ۴۰ تا ۷۰ و برگزیدگان دوره گذشته، در ویژه‌برنامه‌های این جشنواره به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،در آستانه برگزاری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مجموعه‌ای از آثار ارزشمند و گنجینه فیلم‌خانه ملی ایران در قالب ویژه‌برنامه‌هایی متنوع به نمایش در می‌آید. این مجموعه شامل منتخبی از فیلم‌ها و انیمیشن‌های کوتاه ایرانی از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰ است که با هدف بازخوانی تاریخ سینمای کوتاه، روی پرده خواهد رفت.

نمایش انیمیشن‌های پیشگام

در بخش ویژه‌برنامه‌های این جشنواره، شش انیمیشن از آثار پیشگامان این عرصه از جمله «زندگی»، «گل و بلبل»، «ماهی طلایی»، «نارنج و ترنج» و «ارزش هر چیز» اکران می‌شود که بازتاب‌دهنده هنر انیماتورهای برجسته دهه‌های ۴۰ و ۵۰ سینمای ایران است.

مرور آثار فیلم‌سازان بزرگ

همچنین در سه برنامه مجزا، مجموعه‌ای از آثار کوتاه فیلم‌سازان نامدار سینمای ایران از جمله هژیر داریوش، منوچهر طیاب، خسرو سینایی، ابراهیم حاتمی‌کیا، تورج منصوری و حمید جبلی به نمایش در می‌آید. این برنامه به مرور سیر تحول فیلم کوتاه در ایران می‌پردازد.

مروری بر برگزیدگان دوره گذشته

علاوه بر آثار کلاسیک، در راستای پیوند میان نسل‌های مختلف سینمایی، منتخبی از انیمیشن‌ها و فیلم‌های کوتاهی که در چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران موفق به کسب جایزه شده بودند نیز در قالب مجموعه‌ای ویژه اکران خواهد شد.

شایان ذکر است که چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیرگری بهروز شعیبی، از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود.