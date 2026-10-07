رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی جدید، تمامی جانبازان با سطح جانبازی ۲۵ درصد به بالا نیز واجد شرایط دریافت پلاک ویژه هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا گفت: پیش از این، پلاک ویژه جانبازی فقط به جانبازان ۵۰ درصد به بالا تعلق می‌گرفت، اما بر اساس دستورالعمل ابلاغی جدید، تمامی جانبازان با سطح جانبازی ۲۵ درصد به بالا نیز واجد شرایط دریافت پلاک ویژه هستند.

وی افزود: ارائه این خدمات نیازمند استعلام و تأیید اولیه از سوی سازمان‌های متولی است؛ بر همین اساس، جانبازان باید با مراجعه به بنیاد شهید و امور ایثارگران و معلولان نیز از طریق سازمان بهزیستی درخواست خود را ثبت کنند.

باسره ادامه داد: پس از انجام استعلام سامانه‌ای و ارسال رسمی اسامی به پلیس راهور فراجا، اطلاعات افراد واجد شرایط در سامانه شماره‌گذاری بارگذاری می‌شود و متقاضی می‌تواند با مراجعه به مراکز تعویض پلاک، پلاک ویژه خود را دریافت کند.

وی با اشاره به محدودیت صدور پلاک ویژه جانبازی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای هر فرد واجد شرایط فقط امکان صدور یک پلاک ویژه جانبازی وجود دارد.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا همچنین درباره شرایط افرادی که به دلیل محدودیت‌های جسمی امکان رانندگی ندارند، گفت: برای افرادی که قادر به رانندگی نیستند نیز این امکان فراهم شده است تا یکی از اعضای درجه‌یک خانواده خود را به عنوان راننده معرفی کنند.

وی افزود: در این شرایط، سند و پلاک خودرو همچنان به نام خود فرد جانباز یا معلول صادر خواهد شد و معرفی راننده از اعضای درجه‌یک خانواده، تغییری در مالکیت خودرو ایجاد نمی‌کند.

باسره از تمامی افراد واجد شرایط که تاکنون موفق به دریافت پلاک ویژه نشده‌اند، خواست با مراجعه به سازمان مربوطه، یعنی بنیاد شهید و امور ایثارگران یا سازمان بهزیستی، درخواست خود را ثبت کنند تا پس از در فرآیند قانونی و انجام استعلام‌های لازم، امکان دریافت پلاک ویژه برای آنها فراهم شود.