رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر دستگاه‌های متعددی در بنادر و پایانه‌ها حضور دارند که در بسیاری از موارد فعالیت‌های آنها با یکدیگر همپوشانی نداشته و یا در تضاد است و کمیسیون تأکید دارد که یک دستگاه باید محوریت و فرماندهی پایانه‌ها را بر عهده بگیرد تا دستورات وی لازم‌الاجرا بوده و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، بر ضرورت ایجاد «مدیریت واحد» در مبادی ورودی و خروجی کشور تأکید کرد و گفت: باتوجه به بازدید‌هایی انجام شده از بنادر و پایانه‌های مرزی کشور بنا است کمیسیون عمران یک گزارش جامعی در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه در این خصوص ارائه دهد.

وی ادامه داد:در این گزارش دستگاه‌هایی که نقش موثر و مهمی نظیر وزارت صمت، جهادکشاورزی به عنوان صاحبین اصلی کالا‌های دولتی در کنار بخش خصوصی و وزارت اقتصاد به لحاظ گمرک و مقرارتی که در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد و همچنین وزارت امور خارجه هم به دلیل دیپلماسی اقتصادی نقش مهمی در این زمینه دارند

رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد:در حال حاضر دستگاه‌های متعددی در بنادر و پایانه‌ها حضور دارند که در بسیاری از موارد فعالیت‌های آن‌ها با یکدیگر همپوشانی نداشته و یا در تضاد است. کمیسیون عمران تأکید دارد که یک دستگاه باید محوریت و فرماندهی پایانه‌ها را بر عهده بگیرد تا دستورات وی لازم‌الاجرا بوده و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

طی بازدیدهایی که از بنادر کشور داشتیم نواقص را مشاهده کردیم و در گزارش به آن اشاره کردیم که در برخی نقاط نیاز به قانون و هماهنگی میان دستگاهی وجود دارد بنا است در این گزارشات که پس از اماده سازی در صحن ارائه می‌شود انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با اتخاذ آرایش جنگی، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین کنند.