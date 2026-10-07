رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به تخصیص مناسب منابع آبی، برای کشت محصولات پاییزه در هیچ‌یک از حوزه‌های آبریز استان محدودیتی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطان‌کاظمی در نشست شورای کشاورزی خوزستان که در استانداری برگزار شد، با اشاره به تایید الگوی کشت محصولات پاییزه استان اظهار کرد: خوشبختانه با تخصیص منابع آبی مناسب به بخش کشاورزی و همکاری سازمان آب و برق خوزستان، منابع مورد نیاز برای اجرای الگوی کشت پاییزه تامین شده است.

وی بیان داشت: الگوی کشت محصولات پاییزه متناسب با منابع آبی تدوین شده و در تمامی حوزه‌های آبریز استان برای کشت محصولات پاییزه محدودیتی وجود نخواهد داشت.

سلطان‌کاظمی تاکید کرد: اجرای الگوی کشت متناسب با منابع آبی موجود، در کنار رعایت توصیه‌های فنی و اقلیمی، نقش مهمی در مدیریت منابع آب و کاهش ریسک تولید در سال زراعی جاری خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به بررسی آثار پدیده «ال‌نینو» بر بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم با شرایط محیطی و اقلیمی، همواره در معرض چالش‌ها و خسارت‌های ناشی از تغییرات جوی قرار دارد و به همین دلیل از ماه‌های گذشته کارگروهی تخصصی برای بررسی آثار این پدیده تشکیل شده است.

سلطان‌کاظمی ادامه داد: این کارگروه ضمن بررسی شرایط موجود، توصیه‌های لازم و دستورالعمل‌های متناسب با وضعیت اقلیمی را برای بخش کشاورزی تدوین کرده است تا کشاورزان بتوانند با رعایت این توصیه‌ها، آثار احتمالی شرایط جوی را در مراحل کاشت و برداشت کاهش دهند.

وی با اشاره به همزمانی فصل برداشت محصولات تابستانه و آغاز کشت محصولات پاییزه اظهار کرد: این دوره از سال از مقاطع حساس برای کشاورزان است و لازم است توصیه‌های فنی و هشدارهای ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از کشاورزان خواست دستورالعمل‌ها و توصیه‌های فنی ابلاغ‌شده را در مراحل برداشت محصولات تابستانه و کشت محصولات پاییزه جدی بگیرند تا خسارت‌های احتمالی ناشی از شرایط جوی مدیریت شود.

سلطان‌کاظمی همچنین به موضوع واردات ماشین‌آلات کشاورزی از منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اروند، می‌تواند زمینه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان خوزستان را فراهم کند.

وی افزود: این موضوع مورد تایید استاندار خوزستان قرار گرفته و با طی مراحل لازم، روند اجرایی آن دنبال خواهد شد که می‌تواند خبر خوبی برای بخش کشاورزی استان و توسعه تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز این بخش باشد.

استان خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.