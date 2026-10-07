مجموعه برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و آموزشی در مجموعه شهدای هفتم تیر (سرچشمه) در طول ایام هفته با حضور استادان مطرح برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،این برنامه‌ها شامل نشست‌های تفکر انتقادی، تفسیر قرآن و صحیفه سجادیه، جلسات اخلاق، تاریخ اسلام، تربیت فرزند و موضوعات اجتماعی و خانوادگی است.

بر این اساس سلسله جلسات تفکر انتقادی با حضور حجت‌الاسلام پناهیان، یکشنبه‌ها بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

همچنین سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم با حضور استاد غلامرضا قاسمیان، شنبه‌ها بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد. در برنامه هفتگی این مجموعه، سلسله جلسات تفسیر صحیفه سجادیه نیز با حضور حجت‌الاسلام علی‌اکبری پیش‌بینی شده است.

دوره تربیت فرزند با حضور حجت‌الاسلام سیدعلی‌اکبر ... نیز سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۶ برگزار می‌شود و شرکت در آن نیازمند ثبت‌نام است.

از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده، جلسه هفتگی هیئت مسلمیه تهران است که سه‌شنبه‌ها از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

سلسله جلسات درس اخلاق با حضور محمدمهدی ... نیز در برنامه‌های فرهنگی سرچشمه قرار دارد و بر اساس اطلاعیه منتشرشده، این جلسات چهارشنبه‌ها بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

همچنین نشست «دکترین سیاست خارجی جدید ایران» با حضور دکتر مهدی خانعلی‌زاده، چهارشنبه‌ها ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

در بخش دیگری از این برنامه‌ها، سلسله جلسات تاریخ اسلام با حضور استاد محمدحسین رجبی دوانی برگزار می‌شود که زمان برگزاری آن با اعلام قبلی در کانال سرچشمه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دوره «واکاوی شناخت خمینی» با حضور حجت‌الاسلام برمایی نیز از دیگر برنامه‌های این مجموعه است که پنجشنبه‌ها برگزار می‌شود و برای حضور در آن ثبت‌نام قبلی لازم است.

همچنین نشستی با موضوع ائمه معصومین (ع)، شیوه هدایت و نقش ... در کلام سیدالشهداء با حضور سخنران معرفی‌شده در پوستر برگزار می‌شود.

در حوزه خانواده نیز دوره روابط زوجین با حضور دکتر سیدسعید عزیزی برگزار خواهد شد که زمان آن طبق اعلام قبلی در کانال سرچشمه اطلاع‌رسانی می‌شود و نیازمند ثبت‌نام است.

فرهنگسرای سرچشمه برای اطلاع‌رسانی درباره زمان دقیق برنامه‌ها و نحوه ثبت‌نام، مخاطبان را به کانال و صفحات مجازی خود ارجاع داده است.