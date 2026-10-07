به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،با حضور سرهنگ طالب محمد قلیزاده فرمانده انتظامی تکاب و مسؤل عقیدتی و جمعی از پرسنل خانواده های معظم شهیدان والا مقام مجتبی مقصودی ، محمد رضا نوروزی و فواد بهاری تکریم شدند.

در این دیدار سرهنگ طالب محمد قلیزاده با اهدای لوح سپاس از صبر و استقامت خانواده های معظم شهدا تجلیل کرد.

شهید مجتبی مقصودی در سال ۱۳۸۱ در ارتفاعات قلعه رش در ۱۱ کیلومتری جنوب غرب شهرستان سردشت توسط اشرار به فیض شهادت نایل شد

شهید محمد رضا نوروزی در ۲۳ تیر ماه ۱۳۸۶ در شهرستان تکاب دیده به جهان گشود و در تاریخ دهم اسفند ماه۱۴۰۴ در ارومیه و در اثر تهاجم دشمنان آمریکایی صهیونیستی به فیض شهادت نائل شد.

شهید فواد بهاری در هفتم تیر ماه ۱۳۹۱ به فیض شهادت نائل شده است.