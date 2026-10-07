به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ابراهیم رضازاده افزود: در بازه زمانی فوق، ۸۰ درصد رشد در درآمد پست ثبت شده است که بیشترین رشد مربوط به سرویس‌های اکسپرس و ویژه بوده است.

وی از جابه‌جایی بیش از ۳ میلیون مرسوله پستی در یک سال گذشته در استان خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشته که حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران پست استان است.

مدیرکل پست آذربایجان‌غربی با اشاره به پیشرفت پروژه ملی GNAF یا مدیریت یکپارچه نشانی مکان‌محور در استان تصریح کرد: پست استان به تحقق ۸۰ درصدی این پروژه دست یافته است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۰۰ درصد برسد.

رضازاده درباره همکاری پست استان با ثبت‌احوال نیز اظهار کرد: در موضوع چاپ، پاکت‌گذاری و توزیع شناسنامه‌های هم‌استانی‌های گرامی، پست استان با همکاری صمیمانه اداره‌کل ثبت‌احوال استان تمهیداتی اندیشیده است که با تلاش همکاران، از اول مهرماه صدور و تحویل شناسنامه در مجموع تنها ۷۲ ساعت طول می‌کشد که اتفاق مبارکی برای مردم استان است.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بیش از ۸۰۰ فروشگاه اینترنتی طرف قرارداد با پست در استان فعال هستند که اکثریت آنها از خدمات باجه‌ای پست استفاده می‌کنند و این ظرفیت نقش مهمی در توسعه تجارت الکترونیک استان دارد.

مدیرکل پست آذربایجان‌غربی در ادامه به پروژه‌های در دست اقدام اشاره کرد و گفت: مکانیزاسیون مرکز تجزیه و مبادلات استان از جمله این پروژه هاست که با راه‌اندازی آن، سرعت و دقت سیر مرسولات در استان به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.

رضازاده همچنین از سرگیری ارسال مرسولات خارجی از مرز بازرگان که از زمان شروع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی عملاً قبول و رهسپاری مرسولات خارجه متوقف شده بود، خبر داد و اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان کشوری، استانی و مراجع ذی‌ربط و تهیه طرح توجیهی، شرایط برای ارسال زمینی مرسولات خارجه از طریق مرز بازرگان به کشور ترکیه فراهم شده و در صورت موافقت کشور ترکیه قابل اجراست. در صورت اجرا، با برقراری سرویس تجارت الکترونیک به‌واسطه پست در دو سوی مرز، زمینه اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکار در استان فراهم می‌شود.

وی در انعقاد تفاهم‌نامه با اداره‌کل امور عشایر را از دیگر پروژه‌های پست اعلام کرد و گفت: با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، کدپستی برای توقف‌گاه‌های فصلی عشایری صادر می‌شود و عشایر می‌توانند با ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی، محصولات و صنایع‌دستی خود را با استفاده از خدمات سراسری شرکت ملی پست به اقصی‌نقاط ایران ارسال کنند.