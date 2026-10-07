مدیرکل فرودگاه‌های مازندران: صدا‌های احتمالی انفجار در محدوده فرودگاه نوشهر مربوط به مانور امداد و نجات هوایی است امروز برگزار می‌شود و شهروندان نسبت به این موضوع نگران نباشند.

صدا‌های احتمالی انفجار کنترل شده در نوشهر مربوط به رزمایش امداد و نجات هوایی

صدا‌های احتمالی انفجار کنترل شده در نوشهر مربوط به رزمایش امداد و نجات هوایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل فرودگاه‌های مازندران گفت: صدا‌های احتمالی انفجار و مشاهده دود و آتش در محدوده فرودگاه نوشهر مربوط به مانور امداد و نجات هوایی است که امروز برگزار می‌شود و شهروندان نسبت به این موضوع نگران نباشند.

شهرام محمدی اطاق‌سرا افزود: رزمایش امداد و نجات هوایی با هدف ارتقای ضریب ایمنی و افزایش آمادگی در برابر حوادث و سوانح احتمالی در فرودگاه نوشهر در حال اجراست.

وی گفت: با توجه به سناریوی پیش‌بینی‌شده برای این رزمایش، احتمال شنیده شدن صدا‌های انفجار و مشاهده دود و آتش‌سوزی در محدوده فرودگاه وجود دارد و این موارد بخشی از عملیات تمرینی و آموزشی است.

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران ادامه داد: همزمان با اجرای رزمایش، ممکن است شهروندان شاهد تردد خودرو‌های امدادی، انتظامی و سایر عوامل عملیاتی در مسیر‌های پیرامونی فرودگاه نوشهر باشند.

محمدی اطاق‌سرا از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، در صورت قرار گرفتن در مسیر خودرو‌های امدادی و عملیاتی، با عوامل اجرای رزمایش همکاری کنند تا عملیات طبق برنامه و بدون اختلال انجام شود.

وی گفت: این رزمایش تا ظهر امروز ادامه خواهد داشت و پس از پایان عملیات، شرایط به روال عادی بازخواهد گشت.