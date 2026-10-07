به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس در حاشیه برگزاری مانور تمام‌عیار «صلابت زاگرس»، با بیان اینکه وقتی وضعیت یک مخاطره از هشدار زرد به نارنجی یا قرمز تغییر می‌کند، این پیام باید مفهوم و کاربرد عینی خود را برای تمام مردم روشن کند، گفت: موفقیت مدیریت بحران در گرو این است که پیام خطر از سطح مدیریت استان، بدون وقفه و تغییر، تا پایین‌ترین سطوح جامعه منتقل شود؛ در غیر این صورت، اتخاذ تصمیمات در ستاد بحران، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

غلامی با تشریح این سیاست راهبردی برای تاب‌آوری اجتماعی افزود: برای مثال، زمانی که شرایط جوی نامناسب اعلام می‌شود، اداره ورزش و جوانان باید بلافاصله این هشدار را به انجمن‌های ورزشی، ورزشکاران و کوهنوردان ابلاغ کند تا افراد بدانند زمان مناسبی برای فعالیت‌های پرخطر نیست. همچنین جهاد کشاورزی باید این زنجیره را به دامداران و کشاورزان متصل کند تا آنها فعالیت‌های معیشتی خود را متناسب با شرایط، مدیریت کنند.

وی نقش‌آفرینی «حلقه‌های واسط» را در این زنجیره حیاتی دانست و تصریح کرد: باید مشخص شود چگونه می‌توان به یک چوپان در دورافتاده‌ترین روستا، هشدار‌های لازم را در کوتاه‌ترین زمان رساند. در این میان، دهیاری‌ها و شورا‌های محلی، به عنوان یکی از مؤثرترین حلقه‌های ارتباطی، باید نقش خود را در دریافت و انتقال صحیح پیام‌ها ایفا کنند تا هیچ بخشی از جامعه از دایره اطلاع‌رسانی خارج نماند.

غلامی تأکید کرد: در مانور «صلابت زاگرس»، هدف‌گذاری اصلی بر تمرین عملیاتی این زنجیره و شناسایی نقاط کور در مسیر اطلاع‌رسانی متمرکز شده است.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، مدیریت بحران تنها زمانی موفق خواهد بود که هشدار‌ها به‌موقع صادر شود، دستگاه‌ها وظایف خود را بدانند و پیام خطر به گوش آخرین حلقه جامعه برسد تا جامعه آمادگی داشته باشد در کنار دستگاه‌های مسئول، برای مدیریت مخاطرات وارد میدان شود.

مانور بزرگ «صلابت زاگرس» با هدف ارزیابی آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با زلزله احتمالی ۶.۷ ریشتری و تبعات آن در شهر صدرا در حال برگزاریست.