استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت تأمین حداکثری گاز واحد‌های تولیدی استان، از بررسی و اتخاذ تصمیم برای رفع موانع تولید شرکت‌های صنعتی و پتروشیمی در خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: شرکت گاز استان باید شرایط تأمین گاز واحد‌های تولیدی در بخش‌ها و سطوح مختلف را بررسی کند و متناسب با ظرفیت تولید گاز، تأمین گاز این واحد‌ها در کارگروه مربوطه تسریع تا بیشترین حجم گاز در خوزستان داشته باشیم و واحد‌های تولیدی با کمترین مشکل مواجه شوند.

وی با اشاره به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده افزود: موضوع استفاده واحد‌های تولیدی دارای مجوز پیمانکاری آسیب‌دیده جنگ تحمیلی در اجرای پروژه‌های استان در راستای صیانت از بنگاه‌های اقتصادی مطرح شد.

موالی زاده با اشاره به موضوع تفکیک انشعابات گاز تصریح کرد: تفکیک انشعابات گاز واحد‌های غیرپتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مطرح و مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا این موضوع و حمایت از پیمانکاران آسیب‌دیده جنگ، در آن کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار خوزستان با اشاره به مشکلات پتروشیمی شوشتر بیان داشت: دو موضوع در ارتباط با این شرکت باید بررسی شود؛ نخست اینکه محصول تولیدی آن در مجموعه پتروشیمی قرار نمی‌گیرد و ممکن است در آینده به، سمت تولید پلیمر‌ها برود، اما در شرایط فعلی این عنوان با فعالیت آن تناسب ندارد و ممکن است در تعرفه آب مصرفی، بار اضافی برای شرکت ایجاد کند.

وی با اشاره به تخصیص آب این شرکت اظهار داشت: بحث دوم تخصیص آبی است که برای این شرکت در نظر گرفته شده، در حالی که میزان مصرف آن کمتر از سهمیه تعیین‌شده است؛ بنابراین از شرکت خواستیم عدد تخصیص را کاهش دهند و بر اساس میزان آب مورد نیاز مصرفی، تخصیص جدید برای آنها تعریف شود که به ادامه فعالیت شرکت کمک خواهد کرد.

موالی زاده با اشاره به مشکلات شرکت شمس جاوید گفت: این شرکت چند موضوع داشت؛ نخست بحث وام‌های آن بود و تسهیلاتی که درخواست می‌کرد شامل ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک ملی و ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک صنعت و معدن بود و همچنین موضوع مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شرکت در جلسه مورد تأکید قرار گرفت.

وی با اشاره به پرونده پتروشیمی مسجد سلیمان تصریح کرد: آخرین بحث مطرح‌شده در ارتباط با این شرکت و امهال بدهی ارزی آن بود که مقرر شد سازوکار لازم برای این موضوع پیگیری شود.

سیدمحمدرضا موالی زاده با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال در مناطق محروم اضافه کرد: در مناطقی که اساساً محروم هستند و تعداد افراد جویای کار بالاست، باید ظرفیت تولید را حفظ کنیم؛ هم به لحاظ اینکه آن واحد سرپا بماند و هم به لحاظ اینکه تولید داشته باشیم و مسئله اشتغال در وهله اول مورد توجه ماست.

استاندار خوزستان در پایان با اشاره به رویکرد ستاد تسهیل استان اظهار داشت: تلاش ما این است که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بستر‌های لازم برای ادامه فعالیت شرکت‌های تولیدی را فراهم کنیم و موانعی که بر سر راه آنها وجود دارد و امکان رفع آن هست، به منظور حفظ اشتغال موجود در آن شرکت‌ها مورد توجه و بررسی قرار گیرد.