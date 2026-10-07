همبستگی شبانه مردم الوند؛ حمایت از مقاومت و ایران مقتدر
در ادامه شبهای خیابان، و در دویست و بیستمین شب، مردم باز هم با گردهمایی خود، ضمن تأکید بر ایستادگی در برابر دشمن، بر لزوم حفظ استقلال و اقتدار ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، در اجتماع شبانه الوند هم مانند دیگر مناطق استان، مردم با شعارهای حماسی، خوانخواهی و حمایت از مقاومت، اعلام کردند از راهی که انتخاب کردهاند باز نخواهند گشت.
شرکتکنندگان در سومین سالروز عملیات بزرگ طوفانالاقصی خاطرنشان کردند: کشیده شدن جنگ به کشورمان و دیگر مرزهای جبهه مقاومت، نشان از سردرگمی و در عین حال خوی توحش دشمن است و در برابر چنین دشمنی، راهی جز مقاومت و ایستادگی باقی نمانده است.