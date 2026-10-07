همبستگی شبانه مردم الوند؛ حمایت از مقاومت و ایران مقتدر

در ادامه شب‌های خیابان، و در دویست و بیستمین شب، مردم باز هم با گردهمایی خود، ضمن تأکید بر ایستادگی در برابر دشمن، بر لزوم حفظ استقلال و اقتدار ملی تأکید کردند.