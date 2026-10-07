متخصص طب سنتی با اشاره به اجرای طرح وارنیش فلوراید در مدارس، گفت: نگرانی‌های مطرح‌شده درباره عوارض فلوراید باید با توجه به شیوه و میزان دریافت آن بررسی شود و مصرف خوراکی فلوراید با کاربرد موضعی وارنیش فلوراید یکسان نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر تفضلی اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی، برخی خانواده‌ها درباره استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان پرسش‌ها و نگرانی‌هایی دارند که لازم است تفاوت میان انواع دریافت فلوراید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بخشی از مطالعاتی که درباره احتمال بروز عوارض ناشی از فلوراید مطرح می‌شود، مربوط به دریافت خوراکی و مداوم مقادیر بالای فلوراید است؛ در حالی که وارنیش فلوراید به صورت موضعی روی سطح دندان استفاده می‌شود و میزان و دفعات مصرف آن با دریافت روزانه فلوراید از طریق خوراک یا آب آشامیدنی متفاوت است.

متخصص طب سنتی ادامه داد: وارنیش فلوراید با قرار گرفتن روی سطح دندان و مینای آن، به افزایش مقاومت دندان در برابر عوامل ایجادکننده پوسیدگی کمک می‌کند و استفاده از آن با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان انجام می‌شود.

تفضلی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از مشکلات دهان و دندان در کودکان گفت: سلامت دندان‌ها نقش مهمی در تغذیه، زیبایی و عملکرد طبیعی دهان و دندان دارد و اقدامات پیشگیرانه می‌تواند در کاهش مشکلات دندانی در سال‌های آینده مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به سابقه استفاده از مسواک‌های سنتی اظهار کرد: چوب اراک که در گذشته برای مسواک زدن مورد استفاده قرار می‌گرفته، حاوی برخی مواد معدنی از جمله فلوراید است و سابقه استفاده طولانی از آن در طب سنتی و فرهنگ اسلامی وجود دارد.

متخصص طب سنتی خاطرنشان کرد: در ارزیابی هر روش پیشگیری، باید میزان، نحوه و دفعات دریافت ماده مورد نظر در نظر گرفته شود و نمی‌توان نتایج مربوط به مصرف خوراکی و طولانی‌مدت فلوراید را بدون توجه به این تفاوت‌ها به کاربرد موضعی وارنیش تعمیم داد.