قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار بر بازار اجاره تصویب شد، اما پس از گذشت حدود ۶ سال، نبود اطلاعات کامل و به‌موقع همچنان یکی از موانع اصلی اجرای این قانون است.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، در میان انواع مالیات بر دارایی، قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» که تیرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید، یکی از ابزار‌های سیاست‌گذاری برای مقابله با احتکار مسکن و ساماندهی بازار این بخش است. بر اساس این قانون، واحد‌های مسکونی که بدون دلیل موجه برای مدت مشخصی خالی از سکنه باقی بمانند، مشمول مالیات می‌شوند. هدف از اجرای این قانون، تشویق مالکان به عرضه واحد‌های خالی از طریق اجاره یا فروش و در نتیجه افزایش عرضه مسکن و کمک به مدیریت بازار است.

در واقع، قانون‌گذار تلاش کرده با اعمال مالیات، هزینه خالی نگه داشتن واحد‌های مسکونی را افزایش دهد تا مالکان به جای نگهداری ملک بدون استفاده، آن را وارد بازار اجاره یا فروش کنند. البته مالیات بر خانه‌های خالی شامل همه واحد‌های مسکونی نمی‌شود و قانون برای شناسایی واحد‌های مشمول، شرایط مشخصی تعیین کرده است.

برای نمونه، این قانون در شهر‌هایی با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر اجرا می‌شود و واحد مسکونی نباید محل سکونت اصلی یا فرعی مالک باشد. همچنین باید حداقل یک سال از صدور گواهی پایان کار ملک گذشته باشد که این مدت برای پروژه‌های انبوه‌سازی به بیش از ۱۸ ماه می‌رسد. خالی ماندن ملک برای بیش از ۱۲۰ روز پس از ثبت سند، اجاره ندادن واحد برای حداقل چهار ماه و نداشتن مستأجر دارای اقامتگاه اصلی نیز از دیگر شرایطی است که در شناسایی خانه‌های مشمول مالیات مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین واحدی که مالک آن را در سامانه معاملات املاک وزارت راه و شهرسازی برای فروش یا اجاره ثبت کرده باشد، در شرایط تعیین‌شده از شمول مالیات خارج می‌شود. در مورد املاک وقفی نیز در صورتی که براساس وقف‌نامه امکان اجاره دادن ملک وجود داشته باشد، مقررات مربوط به خانه‌های خالی اعمال می‌شود.

اما با وجود گذشت حدود شش سال از تصویب این قانون، اجرای آن همچنان با یک چالش اساسی روبه‌روست؛ نبود اطلاعات کامل و به‌موقع از خانه‌های خالی.

مرضیه جعفری، مدیرکل دفتر علوم داده‌های مالیاتی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره روند دریافت اطلاعات خانه‌های خالی گفت: طی این سال‌ها اطلاعات با تأخیر به سازمان امور مالیاتی رسیده و داده‌ها نیز به صورت پراکنده و از کانال‌های مختلف وارد سامانه شده است.

وی با اشاره به آمار خانه‌های خالی شناسایی‌شده افزود: در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۶ هزار رکورد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۹ هزار رکورد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۷ هزار رکورد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶ هزار رکورد ثبت شده است. مدیرکل دفتر علوم داده‌های مالیاتی تأکید کرد که این عملکرد هنوز انتظارات سازمان امور مالیاتی را برآورده نکرده است.

به گفته جعفری، طبق تکلیف قانونی باید تا پایان تیرماه، فهرست خانه‌های خالی شناسایی‌شده در سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شد، اما این فهرست هنوز به سازمان ارسال نشده است.

این در حالی است که براساس قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است اطلاعات خانه‌های خالی را هر سال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

از سوی دیگر، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، در اظهارنظری اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از طریق سامانه املاک و اسکان شناسایی شده و اطلاعات این واحد‌ها به تدریج در حال ارسال به سازمان امور مالیاتی است.

با این حال، مدیرکل دفتر علوم داده‌های مالیاتی در جدیدترین اظهارات خود این موضوع را رد کرده و گفته است براساس آمار موجود، اطلاعاتی از خانه‌های خالی سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه نشده است. اختلاف در اعلام آمار و نحوه انتقال اطلاعات، نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی همچنان با مشکل هماهنگی و تبادل داده میان دستگاه‌های مسئول مواجه است.

در نهایت، مالیات بر خانه‌های خالی زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود یعنی افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار بر بازار اجاره کمک کند که اطلاعات واحد‌های مشمول، به‌صورت دقیق و به‌موقع شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد؛ در غیر این صورت، حتی وجود قانون و تعیین مالیات نیز نمی‌تواند به‌تنهایی مانع از خالی ماندن واحد‌های مسکونی شود.