به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب سلمانوندی با اشاره به اقدامات نظارتی برای تأمین سلامت عمومی جامعه اظهار کرد: در جریان اجرای طرح ضربتی مقابله با عرضه غیرمجاز فرآورده‌های دامی که طی یک ماه اخیر در سطح شهرستان باغملک اجرایی شد، کارشناسان این اداره با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی، ۱۲ واحد صنفی متخلف در روستای بارانگرد شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه این واحدها بدون رعایت موازین بهداشتی اقدام به کشتار غیرمجاز می‌کردند، افزود: پس از ارجاع پرونده به مراجع قضایی و طی مراحل قانونی، دستور مهر و موم این اماکن صادر و اجرایی شد.

سلمانوندی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق دامپزشکی بر فرآیند کشتار دام، گفت: ادامه فعالیت واحدهای صنفی عرضه گوشت تنها در صورتی مجاز است که کشتار دام در کشتارگاه های مورد تایید اداره کل دامپزشکی و تحت نظارت کامل بهداشتی و شرعی انجام پذیرد. همچنین حمل لاشه‌های استحصالی باید صرفاً توسط خودروهای سردخانه‌دارِ دارای مجوز صورت گیرد و در غیر این صورت، از فعالیت واحدهای متخلف جلوگیری خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان باغملک در پایان با هشدار نسبت به خطرات جدی انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، از شهروندان خواست از خرید گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز خودداری کرده و هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ جهت رسیدگی گزارش کنند.