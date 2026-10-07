پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از حصول بیستمین سازش قتل عمد در «راستای پویش به عشق پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران میبخشم» در شهرستان خوی آذربایجان غربی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علینژاد با اعلام این خبر گفت:محکوم علیه م_ ن که به اتهام قتل عمدی مرحوم ت_ ن به مجازات قصاص نفس محکوم و رای صادره توسط شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور ابرام گردیده بود با تلاشها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از همان مراحل اولیه ثبت پرونده در شعبه اجرای احکام از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان خوی، دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری، رییس زندان خوی و مددکاران اجتماعی زندان آغاز و تلاشها برای حصول سازش متمرکز گردید.
وی افزود:تلاشها منجر به نتیجه شد و در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را در روز اجرای حکم قصاص اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به قاتل حیاتی دوباره بخشیدند.