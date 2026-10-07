به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علینژاد با اعلام این خبر گفت:محکوم علیه م_ ن که به اتهام قتل عمدی مرحوم ت_ ن به مجازات قصاص نفس محکوم و رای صادره توسط شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور ابرام گردیده بود با تلاش‌ها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از همان مراحل اولیه ثبت پرونده در شعبه اجرای احکام از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان خوی، دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری، رییس زندان خوی و مددکاران اجتماعی زندان آغاز و تلاش‌ها برای حصول سازش متمرکز گردید.

وی افزود:تلاش‌ها منجر به نتیجه شد و در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را در روز اجرای حکم قصاص اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به قاتل حیاتی دوباره بخشیدند.