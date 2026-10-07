به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به بازدهی مناسب سال گذشته، گفت : با توجه به نتایج مطلوب سال گذشته، انتظار داریم امسال نیز با تحقق پیش‌بینی‌ها، سال بسیار خوبی در حوزه صید داشته باشیم.

حسین‌زاده درباره زمان و ساختار صید پره افزود: فصل صید پره از ۱۵ تا ۲۰ مهر آغاز شده و تا فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: : در حال حاضر ۵۴ تعاونی پره در مازندران وجود دارد که ۵۱ تعاونی آن فعال هستند. این تعاونی‌ها در نوار ساحلی ۴۸۷ کیلومتری استان، از غرب تا شرق، و به‌ویژه در مناطقی همچون بابلسر و محمودآباد پراکنده‌اند.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اهمیت این صنعت تصریح کرد: حدود ۴۲۰۰ صیاد به‌طور مستقیم و نزدیک به ۱۲ هزار نفر به‌طور غیرمستقیم از این شغل ارتزاق می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های پیش روی جامعه صیادی، از ضرورت پیگیری مشکلاتی نظیر تعدیل جامعه صیادی، کاهش سطح پرداختی و ماهیت سخت و زیان‌آور این شغل یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که این مسائل در سال جاری مرتفع شود.

حسین‌زاده درباره بازسازی ذخایر گفت: سالانه با هدف حفظ پایداری صید، اقدام به بازسازی ذخایر می‌شود. در سال گذشته، ۷۵ میلیون قطعه بچه‌ماهی کپور و سفید در دریا و رودخانه‌های منتهی به دریا رهاسازی شد و پیش‌بینی می‌کنیم روند بهبود وضعیت ذخایر هر سال بیشتر شود.

وی افزود: در مراکز تکثیر «شهید رجایی» و «باهنر کلاردشت»، ماهیان اقتصادی شامل ماهیان آزاد، سفید، کپور و انواع ماهیان خاویاری تکثیر می‌شوند. این ماهیان با مشارکت جامعه صیادی در ۳۳ رودخانه دریای خزر توزیع می‌گردند تا ذخایر طبیعی بازسازی شوند.

مدیرکل شیلات در پایان با اشاره به روش انتقال ماهیان مولد از دریا به استخر‌های تکثیر طبیعی گفت: برای حمایت از تعاونی‌هایی که ماهیان مولد را برای ما تأمین می‌کنند و به مراکز تکثیر (مانند مرکز شهید رجایی) می‌سپارند، مشوق‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است تا فرآیند تکثیر طبیعی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.