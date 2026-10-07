به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمدرضا احمدی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در گزارشی از نتایج آخرین عملیات‌های بازرسی و مبارزه با کتمان درآمد، از شناسایی و احراز فرار مالیاتی گسترده یک مودی فعال در حوزه انبارداری، سردخانه، واردات و صادرات میوه و تره‌بار در استان البرز خبر داد.

وی در تشریح این موضوع گفت: بررسی اسناد و مدارک یک شخص حقوقی فعال در حوزه‌های انبارداری، سردخانه، واردات و صادرات میوه و تره‌بار در استان البرز منجر به کشف فرار مالیاتی شد. نتایج این بازرسی منجر به صدور برگ تشخیص و جرائم متعلقه برای عملکرد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۴۷ هزار میلیارد ریال گردید.

احمدی خاطرنشان کرد: این در حالی است که مالیات ابرازی توسط مودی مذکور در سال یادشده تنها ۱۲۵ میلیون ریال بوده است.