مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از افتتاح سامانه فاضلاب روستای «وار» شهرستان خوی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ۵۰۰۰ نفر از جمعیت این روستا از خدمات شبکه فاضلاب برخوردار می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مجتبی نجفی با بیان اینکه این طرح با هدف ارتقای خدمات فاضلاب، بهبود شرایط بهداشتی و حفاظت از محیط زیست اجرا می‌شود، اظهار کرد: برای اجرای طرح فاضلاب روستای وار، ۲۴ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از لوله‌های دوجداره ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی‌متری و یک کیلومتر خط انتقال فاضلاب با لوله دوجداره ۳۱۵ میلی‌متری اجرا شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح، یک‌هزار و ۳۰۰ فقره انشعاب فاضلاب پیش‌بینی شده و ۵۰۰۰ نفر از جمعیت روستای «وار» از خدمات شبکه فاضلاب برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اشاره به مشخصات تصفیه‌خانه فاضلاب وار گفت: این تصفیه‌خانه با استفاده از فرآیند SBR و با ظرفیت تصفیه ۸۹۲ مترمکعب در شبانه‌روز احداث شده و همزمان با هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری می‌رسد.

نجفی ادامه داد: در کنار اجرای تأسیسات فاضلاب، یک کیلومتر خط انتقال آب، عملیات نیرورسانی و فنس‌کشی مجموعه نیز اجرا شده است.

وی اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح را ۳۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی و اعتبارات ملی و استانی تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح، گامی در جهت توسعه زیرساخت‌های فاضلاب در منطقه، ارتقای سطح بهداشت عمومی و مدیریت بهداشتی فاضلاب خواهد بود.