گمرکات جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان، فرآیند عملیاتی‌سازی تبادل الکترونیکی اطلاعات را با هدف هوشمندسازی تجارت دوجانبه کلید زدند.

گام بلند تهران و ایروان برای حذف کاغذبازی در تجارت مرزی و گمرکات

گام بلند تهران و ایروان برای حذف کاغذبازی در تجارت مرزی و گمرکات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی گمرک ایران ؛ در پی تفاهم‌نامه همکاری‌های گمرکی که شهریورماه سال ۱۴۰۵ میان رؤسای کل گمرکات دو کشور امضا شد، هیئتی از کارشناسان فناوری اطلاعات ارمنستان به تهران سفر کرده‌اند تا زیرساخت‌های فنی تبادل داده‌ها یا همان سیستم EDI را پیاده‌سازی کنند.

در جریان این رایزنی‌های فنی، کارشناسان دو طرف ضمن بررسی زیرساخت‌های موجود، بر سر تعیین زمان‌بندی دقیق فازهای اجرایی و راهکارهای تسریع در انتقال داده‌ها به توافق رسیدند. هدف کلان این پروژه، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی، حذف تبادلات کاغذی و در نهایت کاهش ایستایی کالا در مرزهای مشترک است.

در همین راستا، هیئت گمرکی ارمنستان با فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران دیدار کرد. رئیس کل گمرک ایران در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت اجرایی شدن بندهای تفاهم‌نامه، این اقدامات را گامی بلند برای تسهیل تجارت بین تهران و ایروان و ارتقای شفافیت در عملیات گمرکی توصیف کرد.

هوشمندسازی پایانه‌های مرزی و اتصال سامانه‌های گمرکی ایران به کشورهای همسایه، یکی از اولویت‌های راهبردی گمرک ایران در ماه‌های اخیر بوده است؛ رویکردی که انتظار می‌رود با کاهش خطاهای انسانی و تسریع در تشریفات، افق‌های تازه‌ای را در توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور بگشاید.