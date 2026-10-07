مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از پرداخت بیش از ۳۸ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای ۲۳۶ طرح اشتغال‌زا در استان، از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۲۳ طرح مشاغل خانگی به بانک‌های عامل در استان معرفی شدند که از این تعداد، برای اجرای ۲۳۶ طرح، ۳۸ میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد.

علی لقمانی با بیان اینکه بخشی از تسهیلات از محل اعتبارات سال گذشته و بخشی هم از اعتبارات سال جاری پرداخت شده است، افزود: پرداخت تسهیلات برای اجرای ۱۸۷ طرح دیگر به مبلغ ۳۰ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان نیز از سوی بانک‌های عامل در دست بررسی است.

وی از ثبت ۴ هزار و ۷۰۸ شغل جدید در گیلان در سامانه رصد اشتغال از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: طرح‌هایی که امسال با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی راه اندازی شد در بخش‌های صنعت، میراث فرهنگی، کشاورزی و فرهنگی بود.