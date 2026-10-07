برنامه‌های «روایت کتاب» با روایت داستان زندگی شهید صیاد شیرازی، «نشان افتخار» با نگاهی به زندگی و جهان هنری سهراب سپهری، «آوای کودک» با هدف توجه بیشتر به دنیای زیبای کودکان، نیازها، احساسات و آرزو‌های آنان، از شبکه‌های رادیویی معارف، صبا و آوا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «روایت کتاب» رادیو معارف با روایت داستانی‌نمایشی گزیده‌ای از کتاب «در کمین گل سرخ»، مخاطبان را با بخش‌هایی از زندگی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی همراه می‌کند.

«روایت کتاب» برنامه‌ای است که با بهره‌گیری از ساختار روایی و نمایشی، به بازخوانی رمان‌ها و خاطرات مذهبی، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی می‌پردازد.

این برنامه در ماه جاری، گزیده‌ای از کتاب «در کمین گل سرخ» را دستمایه روایت قرار داده و با نگاهی داستانی‌نمایشی، بخش‌هایی از زندگی، مبارزات و مجاهدت‌های شهید سپهبد علی صیاد شیرازی را برای شنوندگان روایت می‌کند.

«روایت کتاب» هر شب ساعت ۲۳:۳۰، به تهیه‌کنندگی حسن توکلی‌زاده، از رادیو معارف پخش می‌شود.

برنامه «نشان افتخار» هم‌زمان با سالروز تولد سهراب سپهری، شاعر و نقاش نام‌آشنای معاصر، به معرفی زندگی و کارنامه هنری این هنرمند می‌پردازد که با پیوند زدن شعر و نقاشی، طبیعت را به یکی از ماندگارترین تصویر‌های شعر معاصر ایران تبدیل کرد.

سهراب سپهری از آن دسته هنرمندانی است که مرز میان شعر و نقاشی را به سادگی پشت سر گذاشت. او در شعرهایش از آب، درخت، کویر، پرنده و پنجره گفت، اما در پس این تصویر‌های ساده، جهانی سرشار از تأمل درباره انسان، زندگی و معنای بودن ساخت. زبان شاعرانه و تصویرپرداز او، با سادگی و موسیقی خاص خود، توانست جایگاهی ماندگار در شعر معاصر فارسی پیدا کند.

سپهری در نقاشی نیز همان نگاه شاعرانه را دنبال می‌کرد، نگاهی که در آن طبیعت تنها یک موضوع برای تماشا نبود، بلکه راهی برای کشف جهان و رسیدن به آرامش بود. همین پیوند میان شعر و نقاشی، از او چهره‌ای متفاوت در هنر معاصر ایران ساخت؛ هنرمندی که بیش از آنکه جهان را توصیف کند، مخاطب را به دیدن دوباره آن دعوت می‌کرد.

«نشان افتخار» در این قسمت با مرور زندگی و آثار سهراب سپهری، از مسیر شکل‌گیری نگاه هنری او تا جایگاهش در شعر و نقاشی معاصر ایران می‌گوید و به جهان شاعرانه‌ای سر می‌زند که هنوز هم مخاطبان بسیاری را با خود همراه می‌کند.

برنامه «نشان افتخار» امروز ساعت ۱۱:۳۰، از شبکه رادیویی صبا پخش می‌شود.

هم‌زمان با فرا رسیدن هفته ملی کودک، برنامه «آوای کودک» از پانزدهم تا بیست‌ویکم مهر، با پیام «کودکان امروز، آینده سازان فردای وطن»، از رادیو آوا پخش می‌شود.

این برنامه با هدف توجه بیشتر به دنیای زیبای کودکان، نیازها، احساسات و آرزو‌های آنان، مجموعه‌ای از مطالب ادبی و عاطفی را با مخاطبان به اشتراک می‌گذارد.

در «آوای کودک»، از شیرینی روز‌های کودکی، اهمیت بازی و قصه‌گویی، ضرورت شنیدن صدای کودکان، نقش خانواده در تأمین آرامش و امنیت آنان و لزوم پرورش استعداد‌ها و خلاقیت‌هایشان خواهیم شنید.

این برنامه همچنین بر اهمیت آموزش، مهربانی، عدالت، احترام به تفاوت‌های فردی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی کودکان تأکید می‌کند و با نگاهی به نقش نسل امروز در ساختن فردای ایران، مخاطبان را به توجه بیشتر به حقوق و نیاز‌های کودکان فرامی‌خواند.