به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهرداد محمدزاده بااشاره به برگزاری جشن عاطفه‌ها افزود: در راستای برقراری پیوند میان دستان بخشنده و دل‌های مهربان، امسال با شعار «آینده‌ساز باش»، مرحله سوم جشن عاطفه‌ها امروز با به صدا درآمدن زنگ عاطفه‌ها در مدارس استان اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: از میان ۲۶ هزار دانش‌آموز تحت پوشش این نهاد، ۷۵۰ نفر از نخبگان در حوزه‌های قرآنی، علمی و ورزشی و... شناسایی شده‌اند که هدف اصلی از این برنامه، حمایت مستقیم از این نخبگان و رفع نیازهای آن‌هاست.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی همچنین به آمار چشمگیر بازگشت به تحصیل اشاره کرد و گفت: از میان دانش‌آموزان تحت پوشش، ۹۰ درصد آن‌ها یعنی حدود ۱۸۰۰ نفر، موفق شده‌اند در سال گذشته از وضعیت بازماندگان از تحصیل خارج شده و به چرخه تحصیل بازگردند

وی با اشاره به توزیع بسته‌های تحصیلی در آستانه بازگشایی مدارس بین دانش آموزان نیازمند تحت پوشش افزود: کمک‌ها و حمایت‌های جمع‌آوری شده از طریق مراکز نیکوکاری میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع می‌شود که تاکنون بیش از ۲۶ هزار بسته‌های کمک تحصیلی بین این دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید توزیع شده است.

محمدزاده با اشاره به راه‌های مشارکت خیرین و مردم نیکوکار برای حمایت،گفت: شهروندان و خیران استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۲۳۲، نرم‌افزار «صدقه من» و همچنین از طریق پایگاه‌های رسمی کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سراسر استان واریز کنند.