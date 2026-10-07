مدیر امور آبفای شهرستان میبد از آغاز عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سه هزار و ۷۷۵ متر از شبکه توزیع آب شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش هدررفت آب، کنترل حوادث ناشی از فرسودگی شبکه و ارتقای پایداری و عدالت در توزیع آب شرب اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مجید دشتی با اشاره به ضرورت نوسازی زیرساخت‌های فرسوده شبکه توزیع آب گفت: افزایش تعداد حوادث و شکستگی‌های ناشی از فرسودگی خطوط و همچنین ضرورت افزایش ظرفیت انتقال آب، از مهم‌ترین دلایل اجرای این طرح است. وی افزود: در قالب این طرح، سه هزار و ۷۷۵ متر از شبکه توزیع آب شهری و روستایی شهرستان میبد تعویض و بازسازی می‌شود تا با کاهش حوادث و هدررفت آب، زمینه برای انتقال و توزیع پایدارتر آب شرب و تأمین عادلانه نیاز مشترکان فراهم شود.

مدیر امور آبفای شهرستان میبد همچنین از اجرای برنامه استانداردسازی ۳۰۰ مورد انشعاب و تأسیسات قدیمی و فرسوده خبر داد و گفت: با اجرای این بخش از طرح، ۳۰۰ خانوار با جمعیتی حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از آب شرب پایدارتر و مطمئن‌تری بهره‌مند می‌شوند.دشتی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح را ۱۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی اعلام کرد و ادامه داد: عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شهر میبد شامل اجرای ۸۰۰ متر لوله با قطر ۶۳ میلی‌متر، ۲ هزار متر لوله ۹۰ میلی‌متر، ۳۵۰ متر لوله ۱۱۰ میلی‌متر و ۶۰۰ متر لوله ۲۰۰ میلی‌متر است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی این طرح در بافت قدیم شهر میبد انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: نوسازی این خطوط علاوه بر کاهش شکستگی و حوادث شبکه، به بهبود ظرفیت انتقال و افزایش پایداری شبکه توزیع آب در مناطق هدف کمک می‌کند.