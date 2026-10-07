عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن با بیان اینکه پیشروی نیرو‌های مسلح یمن به سمت شهر تعز ادامه دارد؛ تاکید کرد: در برابر مداخله و مشارکت هر کشوری در تجاوز به یمن دست روی دست نخواهیم گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن در گفت‌و‌گو با المیادین اظهار داشت: توقف جنگ یک مصلحت مشترک و در واقع به نفع همه طرف هاست و بیش از همه به نفع عربستان خواهد بود، زیرا یمن دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد.

البخیتی تاکید کرد که ارتش سعودی و نیرو‌های وابسته به آن، از پایبندی صنعا به پرهیز از اینکه این نبرد به تقابل میان شمال و جنوب یمن تبدیل شود؛ سوء استفاده کردند، در حالی ریاض می‌کوشد نبرد را به این مسیر سوق دهد.

البخیتی با تاکید بر اینکه نیرو‌های وابسته به سعودی در تعز در محاصره نیرو‌های نیرو‌های مسلح یمن قرار دارند گفت این در حالی است که رسانه‌های وابسته به آنها از پیشروی و پیروزی‌های میدانی این نیرو‌ها در جبهه تعز خبر می‌دهند.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله با اشاره به ایجاد شکاف و نفوذ در جبهه نبرد و درگیری؛ افزود: نیرو‌های مسلح یمن موفق شدند جلوی نفوذ آنها را بگیرند و در نتیجه نیرو‌هایی که در آن منطقه پیشروی کرده بودند؛ به یک «طعمه و شکار با ارزش» برای نیرو‌های مسلح یمن تبدیل شدند.

محمد البخیتی تصریح کرد: روند پیشروی نیرو‌های مسلح یمن به سمت شهر تعز همچنان ادامه دارد.

البخیتی در ادامه گفت: صنعا پیشنهاد کرد که استان تعز در این درگیر‌ها بی طرف بماند و به نوعی این استان از درگیری میان دو طرف کنار گذاشته شود و اداره آن به استاندار و شورای محلی واگذار شود بدون اینکه انصار الله نماینده‌ای در این شورا داشته باشد. اما طرف مقابل این پیشنهاد را نپذیرفت و شروط غیر قابل قبولی مطرح کرد و همین امر باعث ادامه نبرد و درگیری در تعز شده است.

این مقام ارشد انصارالله اظهار داشت: با توجه به تسلط نیرو‌های مسلح یمن بر استان تعز؛ دیگر موضوع بی طرفی این استان مطرح نیست. وی در عین حال اشاره کرد که طرح «عفو عمومی» همچنان پابرجا است.

وی در ادامه گفت: عفو عمومی همه افراد از جمله طارق صالح، را شامل می‌شود و فرماندهان تعدادی از تیپ‌ها با صنعا تماس گرفته و در جریان موضع دولت صنعا درباره عفو عمومی قرار گرفته‌اند.

البخیتی درباره تشدید تنش‌های منطقه‌ای، اظهار کرد: صنعا تلاش کرده است نبرد را به رویارویی با «دشمن سعودی» محدود کند، اما در صورت ورود هر کشوری به جنگ علیه یمن، نیرو‌های مسلح ما برای جنگ در هر جبهه بین‌المللی آماده‌اند.

وی تصریح کرد: یمن اکنون قدرت و توانایی بستن تمامی فرودگاه‌ها و بنادر عربستان را دارد و به ریاض هشدار داده است که راه حل بحران، بین‌المللی کردن جنگ یا شعله ور کردن جبهه‌های داخلی یمن نیست.

البخیتی تأکید کرد که صنعا آماده است در برابر هر حمله‌ای پاسخ مضاعف بدهد و اعلام رسمی جنگ از جانب عربستان، پاسخ یمن را مشروع‌تر خواهد کرد.

البخیتی خاطرنشان کرد: جنگ علیه یمن هزینه سنگینی برای عربستان خواهد داشت و تمام زیر ساخت‌های این کشور در معرض حملات نیرو‌های مسلح خواهند بود.

محمد البخیتی گفت: صنعا به دنبال برقراری روابط دوستانه میان کشور‌های عربی و اسلامی است، اما با قیمومت خارجی بر یمن مخالف است.

البخیتی درباره مواضع کشور‌های منطقه گفت: صنعا انتظار ندارد ترکیه و پاکستان به‌طور مستقیم وارد درگیری‌های داخل یمن شوند. با این حال صنعا در برابر دخالت هر کشوری در جنگ یمن «دست روی دست نخواهد گذاشت.»

وی افزود: ورود ترکیه یا پاکستان به جنگ، حتی به‌صورت غیرمستقیم، به معنای مشارکت در «ظلم به مردم یمن» خواهد بود.

البخیتی در پایان تاکید کرد که توقف جنگ به نفع همه طرف‌هاست و این امر بیش از همه به نفع عربستان خواهد بود، زیرا یمن دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد.