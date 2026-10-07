فرماندار ماکو با تأکید بر تکریم ارباب‌رجوع، ارتقای کیفیت خدمات اداری و شتاب‌بخشی به تکمیل طرح های نیمه‌تمام، بر ضرورت تلاش مدیران برای جذب اعتبارات و همراهی با نماینده مردم شهرستان و مدیران کل تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهلا تاجفر در جلسه شورای اداری شهرستان ماکو، شناسایی و استفاده از ظرفیت خیرین، به‌ویژه در حوزه‌های مدرسه‌سازی و سلامت را از محورهای مهم مدیریت محله‌محور عنوان کرد و خواستار استمرار این رویکرد شد.

فرماندار ماکو در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عمران روستایی، از از پیگیری این فرمانداری در زمینه تأمین هزار تن قیر از سوی بسیج سازندگی استان، مساعدت ۳۰۰ میلیارد ریالی منطقه آزاد ماکو و اقدامات عمرانی اداره راهداری و دهیاری‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این اقدامات و زیرسازی‌های انجام‌شده، حدود ۱۵ روستای شهرستان ماکو در مسیر اجرای عملیات آسفالت قرار خواهند گرفت.

تاجفر همچنین بر توجه جدی دستگاه‌ها به پدافند غیرعامل، دیدار و دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا و حضور مسئولان در برنامه‌ها و تجمعات مردمی تأکید کرد.

تأکید امام جمعه ماکو بر نقش ادارات در ترویج فرهنگ نماز و قرآن

امام‌جمعه شهرستان ماکو، نیز در این جلسه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه نماز، نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در جامعه اسلامی را وظیفه‌ای همگانی دانست و بر نقش کلیدی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد هاشمی، با بیان اینکه باید هر مسجد یک پایگاه قرآن و هر اداره نیز یک پایگاه قرآن باشد، بر توسعه برنامه‌های قرآنی، تربیت قاریان و حافظان قرآن و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در ادارات تأکید کرد.

امام‌جمعه ماکو همچنین شورای فرهنگ عمومی را بستری مهم برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری فرهنگی شهرستان دانست و بر حضور جدی و مستمر مسئولان در جلسات این شورا و اهتمام به اجرای مصوبات آن تأکید کرد.