شانزدهمین جلسه شورای هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت با حضور مدیران عامل سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی نیرو‌های مسلح برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این جلسه گزارشی از همکاری هماهنگ سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع ارائه شد.

موضوعاتی از جمله نحوه انتساب جمعیت به پزشک خانواده، سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه از سرانه مصوب تیم سلامت سطح یک شهری و پایش و نظارت مستقل بیمه‌های پایه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین نحوه تصمیم‌گیری هماهنگ سازمان‌های بیمه‌گر پایه درباره نظام پرداخت مبتنی بر DRG و پیشنهاد ثابت ماندن سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قیمت دارو از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

این جلسه با حضور محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، غلامحسین محمدی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مسعود فیض‌اربابی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیرو‌های مسلح و جمعی از معاونان و مدیران سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت برگزار شد.