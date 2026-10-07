کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: برای امروز و فردا (۱۵ و ۱۶ مهر) افزایش دمای هوا در استان پیش بینی می‌شود و در این مدت هوا گرمتر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی به تدریج تا پایان هفته شرایط جوی در استان نسبتا پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود.

زارعی گفت: تا اوایل هفته آینده افزایش ابر هم در برخی ساعت رخ می‌دهد و برای امروز و فردا با تقویت پرارتفاع جنب حاره دما افزایش پیدا می‌کند.

در شبانه روز گذشته سربیشه با ۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهسلم با ۳۸ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۹ و ۱۱ درجه سلسیوس ثبت شد.