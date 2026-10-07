به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با اشاره به کشف و توقیف ۱۹ دستگاه ماینر با همکاری پلیس فراجا و حکم دستگاه قضایی در منطقه ملاشیه، اظهار کرد: تامین برق مطمئن و پایدار در این شرایط سخت آب و هوایی به ویژه در فصل تابستان و بروز ناترازی برق در شبکه، کاری سخت و دشوار است. در این شرایط سارقان انرژی برق در مناطق حاشیه با سوءاستفاده از خدمت عمومی برق که برای شهروندان قانونمند ایجاد شده است، اقدام به برداشت غیرمجاز برق از شبکه جهت کسب سود نامشروع از بیت‌المال مردم می‌کنند.

وی بیان داشت: تلاشگران و مهندسان صنعت برق در اهواز به صورت شبانه‌روزی در شرایط کنونی در حال حفظ و پایداری شبکه هستند و دارندگان ماینر‌های غیرمجاز عامل اصلی آسیب به تجهیزات شبکه، بروز نوسان شدید ولتاژ و سوختن وسایل برقی شهروندان هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز، ضمن تجلیل و تبریک هفته نیروی انتظامی تصریح کرد: با همکاری‌های مستمر و قابل ستایش پلیس فراجا و اعمال حکم دستگاه قضایی از یک مزرعه غیرمجاز در یک باب منزل در منطقه ملاشیه، تعداد ۱۹ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز دیجیتال کشف و توقیف شد.

فراتی همچنین با تقدیر از برخی شهروندان مسئولیت‌پذیر که از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش‌های خوبی از محل این‌گونه مزرعه‌های غیرمجاز به صنعت برق ارسال می‌کنند، گفت: شرکت توانیر پاداش خوبی برای کسانی که به حفظ پایداری شبکه برق و استمرار خدمت‌رسانی کمک می‌کنند تخصیص داده است. این پاداش پس از تایید و کشف و توقیف دستگاه‌های ماینر براساس تعداد تعیین و پرداخت می‌شود.