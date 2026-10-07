رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بروجرد گفت: عملیات بهسازی و زیرسازی محور پدافندی روستای «کاروانه» به طول ۲ کیلومتر با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل در تردد کاربران جاده‌ای آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرهاد گودرزی گفت: عملیات بهسازی و زیرسازی محور پدافندی روستای «کاروانه» در بروجرد با هدف کاهش مصرف سوخت، دسترسی ایمن‌تر ۷ روستا به شهرستان، توسعه زیرساخت‌های روستایی و افزایش رضایتمندی ساکنان این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با تکمیل عملیات زیرسازی، این محور روستایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آسفالت شده و به بهره‌برداری می‌رسد.

گفتنی است؛ ایمن‌سازی راه‌های روستایی از برنامه‌های راهبردی این اداره در سال جاری است که با جدیت در حال اجرا است.