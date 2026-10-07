رئیس جهاددانشگاهی در پیامی، بیست‌وهشتمین سالروز تأسیس سازمان دانشجویان این نهاد را تبریک گفت و با اشاره به رشد و بالندگی این سازمان، از تلاش‌های انجام‌شده در مسیر فعالیت‌های دانشجویی قدردانی کرد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان دانشجویان ایران، دکتر منتظری، رئیس جهاددانشگاهی طی پیامی، بیست و هشتمین سالروز تأسیس این سازمان را تبریک گفت.

در پیام دکتر منتظری به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان دانشجویان ایران آمده است:

بسمه تعالی

موجب بسی مسرت و افتخار است که بذر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی رشد کرده و قد کشیده است. باغبانان، همیشه از ثمره بذر‌ها و میوه‌های نهال‌ها سر به آسمان می‌سایند و زمزمه می‌کنند: الحمدلله. خدای را شکر بر این نعمت و بر آستانش سجده شکر.

بیست و هشتمین سالروز تشکیل سازمان مبارک باشد.