معاون طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد از برگزاری نشست هماهنگی و اتخاذ تمهیدات لازم برای آمادگی و مقابله با خسارات احتمالی ناشی از بروز پدیده ال‌نینو و سیلاب‌های احتمالی در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، افشین عالمی با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور در خصوص احتمال بروز پدیده ال‌نینو در برخی مناطق از جمله نواحی مرکزی کشور، گفت: در این نشست دستورالعمل‌های لازم برای مدیریت بحران و صیانت از تأسیسات زیربنایی مورد تأکید قرار گرفت و هریک از بخش‌ها به ارائه گزارش در خصوص اقدامات صورت گرفته و یا در دست اقدام پرداختند.

وی افزود: بازدید‌های میدانی از تأسیسات و خطوط از جمله برنامه‌های مورد تأکید در این نشست بود و مقرر شد بازدید‌های میدانی مستمر از خاکریز‌های حفاظتی خطوط انتقال، به‌ویژه در شهرستان‌های اردکان و میبد و همچنین ایستگاه‌ها به منظور ارزیابی پایداری آنها مورد اهتمام قرار گیرد.

عالمی با اشاره به اهمیت مدیریت کیفیت آب در شرایط وقوع سیلاب، تصریح کرد: در این نشست بر مدیریت کیفیت آب و پیش‌بینی تأمین مواد شیمیایی مورد نیاز برای تصفیه و کنترل آب در زمان بالارفتن کدورت آن تأکید شد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین بر لزوم کنترل جریان‌های سطحی تأکید کرد و گفت: مقرر شد در تمامی ایستگاه‌های واقع در مسیر‌های جریان سیلاب، کنترل‌های لازم در مورد آب‌های سطحی به عمل آید.

وی بررسی خطوط برق و انتقال را از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست عنوان کرد و افزود: با توجه به آثار مخرب سیلاب‌های قبلی، مسیر‌های انتقال برق و سیستم‌های کنترل سیلاب باید مجدداً مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند.

عالمی ادامه داد: همچنین تأکید شد به پیمانکاران فعال ابلاغ شود تا پیش‌بینی‌های لازم برای مقابله با سیل را در طرح‌های مختلف از جمله خطوط زین‌آباد به شحنه، مروست و مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی به کار گیرند.

وی با اشاره به سایر اقدامات پیش‌بینی‌شده، گفت: اعلام هشدار رسمی به شرکت گاز در خصوص خط انتقال عبوری در مجاورت بند «کوه کاسه» و نیز اجرای اقدامات حفاظتی ویژه برای خط انتقال آب تفت در محدوده رودخانه کوه کاسه نیز در این نشست در دستور کار قرار گرفت.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای یزد خاطرنشان کرد: اصلاح قنوات ورودی به بند اول صادق‌آباد به منظور هدایت ایمن آب‌های سطحی، نصب و اصلاح تابلو‌های هشداردهنده در نقاط حساس و حادثه‌خیز و بازرسی‌های فنی از بند‌های ۲۷گانه استان با تمرکز ویژه بر سیل‌بند عقدا نیز مورد تأکید قرار گرفت.

عالمی در پایان تأکید کرد: این اقدامات با هدف پیشگیری از بروز خسارت‌های احتمالی، صیانت از زیرساخت‌های حیاتی استان و پایداری در ارائه خدمات به شهروندان با جدیت دنبال می‌شود.