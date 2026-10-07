به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نیما قهرمانی با بیان اینکه شهرستان سلماس یکی از مناطق مهم تولید سیب درختی در سطح استان و ملی است و غالب ارقام سیب کشت شده از نوع «قرمزلبنایی» یا «رد دلیشز» است، افزود: از سطح ۷هزار و ۸۷۰ هکتار باغات سیب شهرستان، حدود ۷ هزار و ۲۶۰ هکتار به صورت باغات بارور است.

وی با اشاره به اهمیت تجهیز باغات به سیستم آبیاری نوین، اظهار کرد: ۱۹۶ هکتار از باغات سیب دارای سیستم آبیاری قطره‌ای و مابقی اکثرا غرقابی هستند؛ همچنین آبیاری باغات از دو سد زولا چای و دریک و چاه‌های عمیق تامین می‌شود.

قهرمانی یادآور شد: مساحت باغات با پایه رویشی شهرستان نیز ۷هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی سلماس با اشاره به اقدامات سازمان برای کاهش خسارات بلایای طبیعی از جمله تگرگ در باغات نیز خاطرنشان کرد: در باغات سیب شهرستان، ۶ دستگاه سامانه ضد تگرگ وجود دارد.

وی با بیان اینکه میزان تولید سیب درختی در سال گذشته حدود ۱۱۰ هزار تن بود، یادآور شد: میزان خرید سیب صنعتی شهرستان نیز در سال گذشته حدود ۳۰ هزار تن بود.

قهرمانی در خصوص صنایع تبدیلی و تکمیلی فعال سلماس افزود: در شهرستان یک واحد کارخانه فرآوری و صنایع تبدیلی شهد و دو واحد صنایع تبدیلی شامل تولید چیپس میوه با ظرفیت محدود در شهرک صنعتی و روستای «سرنق» وجود دارد.

وی با اشاره به ظرفیت سردخانه‌های شهرستان نیز گفت: در سلماس ۳۸ سردخانه با ظرفیت ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ تن در نگهداری محصول درجه یک باغداران فعالیت می‌کند.

مدیر جهادکشاورزی سلماس در ادامه تصریح کرد: بیش از ۱۱ تن زکات مستحبی سیب از باغداران خیر سلماسی در سال گذشته جمع آوری و بین مددجویان اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سلماس به صورت روزانه توزیع شده است.