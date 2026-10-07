به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سومین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان و کسب‌وکارهای خانگی استان اردبیل با هدف معرفی ظرفیت‌های بانوان، حمایت از تولیدات و توسعه بازار محصولات آنان، تا ۱۷ مهر در نمایشگاه بین‌المللی اردبیل برپاست.

بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بازاریابی برای تولیدات بانوان در داخل و خارج استان را از اقدامات اولویت دار ذکر کرد و از اختصاص ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای کسب و کار‌های خانگی و خرد خبر داد.

وی اظهار کرد: پرداخت این تسهیلات از هفته گذشته شروع شده و لازم است دستگاه‌ها روند پرداخت را تسهیل کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: طی ۲ سال اخیر توسعه مشاغل متناسب با روحیات و توانمندی بانوان، آموزش و توانمندسازی این قشر در اولویت قرار گرفته است.

خلیلی گفت: بانوان ظرفیت بالایی برای تأثیرگذاری در رشد اقتصادی دارند و توانمندسازی آنها به منزله توانمندسازی خانواده و تقویت اقتصاد است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت بانوان در حوزه‌های مختلف، جزو هدف‌های دولت چهاردهم است و در این استان نیز باید از کارآفرینان و به ویژه زنان فعال و کارآمد در راستای توسعه و اشتغال حمایت شود.

وی گفت: با توجه به شرایطی که در کشور داریم، باید از همه ظرفیت‌ها از جمله منابع خدادادی و نیروی انسانی به نحو شایسته استفاده کنیم و این امر در گرو هنر مدیریتی است.

وی ادامه داد: بانوان به عنوان نیمی از جمعیت مؤثر جامعه بیشترین نرخ بیکاری را دارند که بخش زیادی از آن به نبود شغل‌های متناسب با توانمندی و تحصیلات آنان بازمی‌گردد که برای رفع این مشکل، تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌های خانگی و حمایت از طرح‌های خوداشتغالی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل هم در این مراسم از حضور ۱۷۰ نفر از بانوان توانمند و کارآفرین در سومین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان و کسب‌وکار‌های خانگی اردبیل خبر داد.

فریبا محمدلو افزود: این میزان مشارکت نشان دهنده ظرفیت بالای بانوان استان اردبیل و همچنین عزم دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل هدف اصلی این نمایشگاه را معرفی ظرفیت و توانمندی‌های بانوان استان، حمایت از تولیدات آنان و فراهم کردن زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان زن با بازار، مصرف‌کنندگان و بخش‌های اقتصادی اعلام کرد.

محمدلو بیان کرد: بانوان اردبیلی ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی در حوزه‌های مختلف دارند که باید این ظرفیت‌ها بیش از گذشته دیده و معرفی شود.