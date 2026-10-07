به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المنار؛ بخش رسانه‌ای حزب الله به مناسبت سومین سالگرد طوفان الاقصی، بیانیه‌ای به این شرح صادر کرد:

سه سال از تاریخ این منطقه سپری می‌شود و هنوز جدال بر سر روایت‌های طوفان الاقصی که در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ جهان را تکان داد، به سرانجام نرسیده است؛ طوفانی که مسئله فلسطین را به یاد جهانیان آورد؛ مسئله فلسطینی که مستکبران و همدستانشان سال‌ها در تلاشی طاقت‌فرسا قصد داشتند آن را در غار فراموشی و پیج و خم سازش خفه کنند.

کسانی که دلایل و انگیزه‌های این طوفان را درک می‌کنند، در زنجیره استدلال‌ها و برهان‌های خود به این نتیجه می‌رسند که طوفان، اقدامی مقاومتی، شجاعانه، منحصر‌به‌فرد، طبیعی، موجه و مشروع بود؛ که با سنجش حجم ظلم و تلاشی صورت گرفت که برای محو فلسطین و تهدید مردم آن در جریان بود؛ بنابراین طوفان الاقصی یک شوک بزرگ بود که نتایج آن را باید با ترازوی ارزش‌ها و قوانین و با معیار افزایش سطح تاثیر آن در سیاست سنجید، نه با ترازوی قدرت و برتری و استفاده افراطی از خشونت تا حد نسل‌کشی زنان و کودکان، آن‌گونه که دشمن صهیونیستی در غزه انجام می‌دهد؛ و هرچند ملت‌های جهان به پا خاستند و در حمایت از ارزش‌های انسانی و حقوقی که مسئله فلسطین با طوفان الاقصی آن را برانگیخت، تظاهرات کردند و پایتخت‌ها و دانشگاه‌های غرب از راهپیمایی‌های محکوم‌کننده نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت لبریز شد، اما منطقه پیرامون فلسطین از عملیات طوفان دچار سردرگمی شد؛ زیرا این عملیات برخلاف مسیر عادی‌سازی شکست‌بار‌هایی بود که رژیم‌ها منطقه را مطابق خواست رژیم صهیونیستی و حامیان بین‌المللی‌اش به آن سو می‌راندند.

سه سالی که جهان از اخبار و تصاویر توحش و بربریت صهیونیستی و آمریکایی و اتحاد‌های غربی‌اش لبریز شد، هنوز نتوانسته است رویارویی بر سر غزه و آینده سیاسی و حقوقی آن را به سود دشمن صهیونیستی و حامیانش قطعی کند و هنوز روایت مخالفان محتاط طوفان دست برتر را ندارد. گریه‌ها و مرثیه‌سرایی‌ها بر ویرانه‌ها و ویرانی همچنان تمام نشده است و خسارات انسانی و مادی که دشمن صهیونیستی بدون هیچ ملاحظه‌ای نسبت به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر در ارتکاب آنها فرو رفت، همچنان وجود دارد؛ و با وجود این حد از توحش و نسل‌کشی، دشمن نتوانست حماس و گروه‌های مقاومت و مردم غزه را نابود کند، و به صلح و حتی آتش بس موقت دست نیافت، و افق شرایط به گونه‌ای است که پیامدهایش از نوار غزه فراتر می‌رود و به آینده کل منطقه و مسئله فلسطین و امنیت و صلح بین‌المللی می‌رسد، بلکه از دروغ نظام بین‌المللی و ادعا‌های حمایت از حقوق بشر نیز فراتر می‌رود. زیرا اینکه در حال حاضر کفه توحش صهیونیستی مورد حمایت آمریکا و غرب بر کفه حقوق مردم مظلوم فلسطین برتری یابد، دیگر کفایت نمی‌کند تا گفته شود صلح بین‌المللی منطقه را به سوی تحقق امنیت و ثبات پیش می‌برد؛ چرا که در سایه تضییع حقوق ملت‌ها و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت آنها، نه امنیتی قابل انتظار است و نه امیدی برای ثبات وجود دارد.

سه سال از طوفان الاقصی گذشت و هنوز موج خروشان، منکران و طاغوتیان را به غرق و ناکامی تهدید می‌کند؛ با وجود همه موفقیت‌های تاکتیکی که به دست آوردند و در بهره‌برداری از آنها برای تحقق وضعیت راهبردی پایدار به سود خود، ناتوان بلکه فلج خواهند ماند؛ و علت این امر به استواری مقاومت و سرسختی آن و ایمان مردمش به حقانیت و عدالت مسئله‌ای بازمی‌گردد که شایسته هر چالش و فداکاری است.

طوفان الاقصی عظمت مردم فلسطین و قدرت اراده و استواری ایستادگی آنان را در برابر ماشین کشتار اسرائیلی آشکار کرد و چهره واقعی رژیم صهیونیستی منفور و وحشی را برملا ساخت؛ رژیمی که دشمن آمریکایی و نیرو‌های استکبار جهانی پشت آن ایستاده‌اند. همچنین دروغ ادعا‌های جامعه بین‌المللی و نهادهایش درباره دفاع از آزادی و عدالت را رسوا کرد و ناتوانی آن را در حمایت از ابتدایی‌ترین حقوق بشر آشکار ساخت، و پرده از سازشکاران و همدستان برداشت؛ کسانی که در برابر زشت‌ترین جنایات و کشتار‌ها و نسل‌کشی علیه مردمی سکوت اختیار کردند که مقاومت در برابر اشغالگر و مبارزه برای آزادی و کرامت و بازپس‌گیری سرزمین و حقوق خود را برگزیدند.

حزب‌الله در لبنان که به عدالت مسئله فلسطین ایمان دارد و در یاری رساندن به مردم مقاوم و مظلوم آن تردید نمی‌کند، نسل‌کشی رژیم صهیونیستی که همه ارزش‌های جعلی جامعه بین‌المللی را رسوا می‌کند، به شدت محکوم می‌کند و دولت آمریکا و کشور‌های غربی را مسئول می‌داند که در برابر جنایات صهیونیست‌ها، سکوت کرده‌اند. همچنین ملت‌های جهان را به قیام برای حمایت از حقوق بشر و پاسداشت عدالت و جلوگیری از سلطه زورمندان بر حقوق بین‌الملل و اجرای آن فرا می‌خواند؛ و در حالی که به درگاه خداوند عزّوجل تضرع می‌کنیم که از رهبران و مجاهدان و شهدای قهرمان در حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های مقاومت فداکاری‌هایشان را بپذیرد، و به مردم ما در غزه و کرانه باختری و تمام فلسطین در صبر و وحدت موضع برای سرنگونی اهداف پروژه‌ای که مسئله فلسطین و تمام مردمش را هدف گرفته است، یاری رساند، ما دست همه این گروه‌های مقاومت را می‌فشاریم تا در برابر طرح دشمن و حامیان و همدستانش، بر موضع خود استوار و متحد بمانند. همچنین به حاکمان منطقه هشدار می‌دهیم که سکوت و مدارا و خوش‌خدمتی به دشمن و متحدانش، سرانجامی جز تضعیف سلطه آنان و توانمند ساختن دشمن برای تصرف کشور‌ها و ملت‌هایشان نخواهد داشت.

شرایط، سرنوشت‌هایی تغییرناپذیر نیستند، و اراده ملت‌ها هنگامی که عناصر تحولات را به خوبی به کار گیرد، همچنان قدرت شکل دادن به حال و ساختن آینده را دارد.

«و به زودی کسانی که ستم کردند خواهند دانست به چه بازگشتگاهی بازمی‌گردند و فرجام برای متقین است»