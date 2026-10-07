به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دویست‌وبیستمین شب از سلسله اجتماعات مردمی در سومین حرم اهل‌بیت (ع) که با حضور اقشار مختلف مردم در شیراز برگزار شد، بار دیگر روایتگر این حقیقت بود که مقاومت، نه یک راهبرد مقطعی، که هویتی ریشه‌دار در برابر اشغالگری و استکبار است.

شرکت‌کنندگان با بازخوانی تحولات سه سال اخیر در غزه، جنایات رژیم صهیونیستی را سندی بر انزوای جهانی و زوال تدریجی این رژیم خواندند و رمز پایداری جبهه مقاومت را در وحدت کلمه و ایمان استوار مردم فلسطین عنوان کردند.